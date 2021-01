Una zia di Pierpaolo Pretelli chiede ai suoi amici su Facebook di condividere il più possibile una foto che sembrerebbe voler gettare ombre sulla figura di Giulia Salemi. “Amici, chiedo il vostro aiuto. Divulgate ovunque”, scrive la donna condividendo un post che mostra Giulia tenere in mano quella che viene descritta come una “bambola voodoo” che la Salemi tiene nella Casa “in assenza di Fariba”, madre di Giulia Salemi che ha spesso scherzato pubblicamente su riti e incantesimi.

La zia di Pierpaolo Pretelli: “Lo stanno facendo impazzire”

“Stanno facendo impazzire Pier, non gli altri”, scrive la zia di Pierpaolo nei commenti, trovando terreno fertile tra i suoi contatti Facebook. E quando una persona le fa notare che non è corretto “screditare così quella povera ragazza”, la zia di Pierpaolo replica: “Povera?”.

La famiglia di Pierpaolo Pretelli ha conosciuto Giulia

Il post arriva in un momento di relativa serenità per Giulia e Pierpaolo. La Salemi, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di conoscere meglio Giulio Pretelli e la madre Margherita Velardi, incontrata per la prima volta. Ogni rancore sarebbe quindi alle spalle. Pierpaolo ha chiesto espressamente alla sua famiglia di evitare di commentare ulteriormente il suo rapporto con la Salemi. Preferisce vivere la sua storia d’amore nella Casa lontano dal giudizio di chi ancora non ha avuto la possibilità di conoscere bene la donna che ha scelto di frequentare. I familiari di Pierpaolo erano finiti nell’occhio del ciclone per la presunta preferenza nei confronti di Elisabetta Gregoraci, una tesi che i diretti interessati hanno contribuito a smentire, precisando di non avere mai voluto mettere in difficoltà Pierpaolo e di non essere avvezzi al mezzo televisivo, inesperienza che li avrebbe spinti a procedere con leggerezza senza calcolare l’effetto che alcuni atteggiamenti avrebbero prodotto sulla serenità di Pierpaolo nella Casa.