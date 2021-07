La Rai è costretta a schierare l'artiglieria pesante contro la seconda puntata di Temptation Island. Ma è corretto considerare una fiction in replica, un competitor alla pari? Se parliamo de La vita promessa, forse sì. La fiction di Ricky Tognazzi e Simona Izzo con Luisa Ranieri e Francesco Arca torna con le repliche della prima stagione che, nel 2018, conquistarono quasi 5 milioni di spettatori all'esordio. Nella seconda puntata di Temptation Island, intanto, andrà in scena lo scontro tra Valentina e Tommaso. Questa sera è la sensualità di Luisa Ranieri contro il carisma di Filippo Bisciglia per uno scontro televisivo d'alto livello per essere "tv d'estate".

La vita promessa, di cosa parla

Nella prima stagione de "La vita promessa", Carmela (Luisa Ranieri) è una donna tenace che per proteggere la sua famiglia e sfuggire all'uomo che le fa la corte e che le ha ucciso il marito, il perfido Vincenzo Spanò (Francesco Arca), decide di scappare e tentar fortuna altrove: prima a Napoli e successivamente imbarcandosi a New York dove cerca il riscatto stabilendosi a Little Italy. Nell'epoca del proibizionismo e della grande crisi economica, Carmela cerca di farsi strada fino a incontrare di nuovo sulla sua strada l'uomo che le ha rovinato la vita. Questi, infatti, non ha mai smesso di cercarla.

Tutti gli episodi

Di quanti episodi è fatta La vita promessa? Se andiamo a considerare la prima stagione, gli episodi sono quattro. Il calendario è settimanale, pertanto la prima puntata in replica andrà in onda questa sera 5 luglio 2021 mentre la quarta e ultima puntata andrà in onda il 26 luglio, sempre durante la prima serata di Temptation Island (a meno di futuri cambi di programmazione da una parte o dall'altra). C'è anche la seconda stagione de La vita promessa composta da tre episodi.

La vita promessa 3 si farà?

In una intervista a Fanpage.it, Ricky Tognazzi e Simona Izzo hanno rivelato che il finale della seconda stagione permette la germinazione di una nuova storia da sviluppare in una terza stagione: "La lunga serialità ha abituato gli spettatori a scoprire come la storia prosegue, a conoscere sempre meglio i personaggi, il loro carattere, i loro punti di forza e di debolezza. È eccitante e divertente. Anche ‘La vita promessa’ potrebbe permetterci un’altra stagione".