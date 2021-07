Se la prima puntata di Temptation Island aveva bisogno di una coppia protagonista per ingranare la marcia giusta, ha trovato questa risorsa in Tommaso e Valentina, un binomio condito da ingredienti che hanno destato una certa sorpresa nel pubblico. Alla differenza d'età, lui 21 anni e lei 40, si somma un aspetto determinante, ovvero la gelosia ossessiva e patologica di Tommaso. "Una bambola come la volevo io", così la descrive, sottolineando da subito di non essere disposto a tollerare di vedere la compagna "troppo scoperta" davanti ai tentatori e ostentando una possessività che non ammette deroghe. "Tu sei solo mia, devi guardare solo me", le dice prima di separarsi da lei, suggerendola di non guardare altri ragazzi e prendendo malissimo l'idea che la compagna indossi un costume da bagno sull'isola.

Filippo Bisciglia chiama Valentina al pinnettu con urgenza

La seconda puntata di Temptation Island andrà in onda lunedì 5 luglioe le anticipazioni lasciano immaginare che saranno ancora loro i protagonisti della puntata. Nello spot di anteprima che sta circolando in queste ore sulle reti Mediaset, si vede infatti Filippo Bisciglia recarsi da Valentina per chiamarla d'urgenza nel pinnettu: "Ci sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò, devi assolutamente vedere e soprattutto ascoltare". Queste le parole del conduttore del programma, alle quali non si aggiunge altro, proprio ad alimentare l'attesa di queste ore.

Tommaso e Valentina fuori da Temptation Island?

Ma cosa sarà accaduto? Le ipotesi sono diverse e vanno a combinarsi con alcune indiscrezioni pubblicate nelle ultime ore. Novella 2000 riprende il sito Blasting News, che ha riportato un'ipotetica anticipazione decisamente succulenta, ovvero che una coppia sia stata squalificata dopo soli due giorni dall'inizio del programma: "I protagonisti eliminati – scrive il sito – potrebbero essere Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti: l’eccessiva gelosia del 21enne lo avrebbe portato a infrangere il regolamento […] sul web si mormora che all’Is Morus Relais siano volate sedie e tavoli. Ma non solo, il fidanzato geloso avrebbe tentato di raggiungere il villaggio delle ragazze fidanzate".

Elemento aggiuntivo a uno scenario che parrebbe piuttosto prevedibile – la rabbia di Tommaso nel vedere i video di Valentina – è che sarebbe stato proprio Tommaso ad intrecciare un legame stretto con una delle tentatrici. Non resta che attendere poche ore per scoprire se sia davvero così.