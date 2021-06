Cambio di programmazione per Temptation Island 2021. Il reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la collocazione della prima serata di mercoledì. La seconda puntata andrà in onda lunedì 5 luglio, alle ore 21:20 su Canale5. Anche le rimanenti quattro puntate andranno in onda di lunedì. Temptation Island 2021, dunque, prenderà il posto della soap turca Mr Wrong – Lezioni d'amore. Ecco i prossimi appuntamenti con Temptation Island 2021: il 12 luglio andrà in onda la terza puntata; il 19 luglio andrà in onda la quarta puntata; il 26 luglio spazio alla quinta puntata; il 2 agosto, infine, andrà in onda la sesta e ultima puntata.

Perché Temptation Island 2021 cambia giorno

Temptation Island 2021, dunque, terrà compagnia agli spettatori nella prima serata di lunedì. Attualmente, quello spazio in palinsesto è occupato da Mr Wrong – Lezioni d'amore. La soap turca con Can Yaman e Özge Gürel ha registrato ascolti poco soddisfacenti. Tuttavia, il cambio di programmazione del reality di Canale5 era previsto sin dall'inizio, non è legato ai risultati ottenuti da Mr Wrong. Coloro che si sono appassionati alle vicende di Özgür Atasoy e Ezgi İnal, potranno continuarli a seguire il martedì in prima serata. Il prossimo appuntamento con la soap turca, infatti, è martedì 6 luglio in prima serata.

Il cast della nuova edizione di Temptation Island

Vediamo ora le sei coppie di Temptation Island 2021. A mettere alla prova i loro sentimenti saranno Claudia Venturini e Stefano Socionovo; Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti; Manuela Carriero e Stefano Sirena; Jessica Mascheroni e Alessandro Autera; Natascia Zagato e Alessio Tanoni e Floriana e Federico Rasa. Svelati anche i nomi dei single. I tentatori sono Luke (responsabile commerciale, 31 anni); Luca (personal trainer, 26 anni); Luciano (operatore antincendio, 27 anni); Davide Basolo, (ex corteggiatore di Uomini e Donne, 27 anni); Angelo (calciatore, 26 anni); Alessandro (imprenditore, 25 anni); Alessio (gestisce un locale, 37 anni); Samuele (agente di commercio, 28 anni); Luchino (geometra, 31 anni); Giuseppe (dentista, 32 anni); Manuel (personal trainer, 25 anni); Salvatore (imprenditore, 32 anni) e Marco (modello, 26 anni). Le tentatrici sono Carlotta (assistente medico, 34 anni); Vincenza (insegnante di danza, 25 anni); Anastasia (fotomodella, 20 anni); Angelica (modella, 22 anni); Gabriella (studentessa in scienze motorie, 25 anni); Giuly (dermopigmentista, 33 anni); Lucrezia (hostess per eventi, 23 anni); Tania (commessa, 27 anni); Federica (libera professionista, 25 anni); Rita (estetista, 28 anni); Giulia (laureata in ingegneria civile e edile, 25 anni) e Gabry (hostess per eventi, 29 anni).