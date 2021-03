La sfida impossibile tra Barbara D’Urso e Lolita Lobosco: ecco chi ha vinto la gara degli ascolti

Non c’è gara tra Live – Non è la D’Urso e la serie tv Le indagini di Lolita Lobosco. La fiction con Luisa Ranieri e Lunetta Savino continua a registrare ascolti da capogiro. Le vicende del vicequestore stanno appassionando gli spettatori che non si sono persi una sola puntata. Il terzo episodio è stato seguito da 6.767.000 spettatori pari al 28.2% di share.