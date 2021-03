Stefania Orlando ospite di Barbara d'Urso dopo il Grane Fratello Vip torna sulla questione Andrea Roncato. Un matrimonio finito oltre vent'anni fa, ma che continua a far discutere. Se in un primo momento i due avevano conservato un bel legame di affetto e amicizia, da mesi ormai i rapporti tra loro si sono freddati. E dopo aver appreso ciò che l'ex marito ha detto di lei mentre era nella casa, Stefania Orlando decide di chiudere una volta per tutte il capitolo Roncato: "Non lo nominerò mai più, non ne vale la pena".

Cosa ha detto Andrea Roncato su Stefania Orlando

Lo scorso gennaio Andrea Roncato ha fatto un passo indietro, spiegando di essersi pentito della polemica sollevata su Stefania Orlando: "Per 22 anni mi sono preso tutte le colpe, quelle vere e quelle false. Non voglio più replicare. Maledetto me che mi sono lasciato convincere”, ha fatto sapere l'attore a Casa Chi, “Ne sono sempre stato fuori. Ma stavolta non mi frega nessuno, neanche se mi dovessero offrire tanti tanti soldi. Ho sbagliato, faccio un passo indietro”. Tra le questioni sollevate, c'era quella della presunta gelosia di Stefania nei confronti della sua attuale moglie. E non sono mancati gli attacchi personali, come si legge nei suoi tweet:

Sono una persona buona, ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi inca**o. Mi dicono che sono invidioso della carriera di Stefania: ho fatto quasi 67 film e 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi.

Stefania Orlando chiude su Roncato: "Voglio dare un taglio al passato"

Profondamente delusa dalle parole dell'ex marito, Stefania Orlando replica in studio a Live – Non è la d'Urso, accompagnata dal marito Simone Gianlorenzi e il cagnolino Margot. Incalzata sul perché delle lacrime che ha speso per Roncato nella casa del GFVip, ha chiarito: "Ero molto fragile perché erano già quattro mesi che ero nella casa. Stare senza i tuoi affetti è molto difficile, a volte la forza ti viene a mancare". L'ex gieffina è sorpresa degli attacchi gratuiti che l'attore le ha riservato: "Sono stupita, l'Andrea che conoscevo non era così. Sicuramente non entrerò più nel merito della questione, avevo solo un po' di nostalgia del fatto che quando ci siamo lasciati eravamo in ottimi rapporti". Oggi sa di non voler avere più nulla a che fare con lui: