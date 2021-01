Andrea Roncato si sfila dalla polemica nata con l’ex moglie Stefania Orlando, concorrente del Grande Fratello Vip. L’attore è finito nell’occhio del ciclone a causa di una serie di dichiarazioni rilasciate a Live – Non è la D’Urso a proposito del matrimonio con l’ex compagna. Indispettito da una serie di commenti su Instagram, inoltre, ha rincarato la dose qualche giorno dopo, confessando che Stefania lo avrebbe lasciato proprio nel periodo in cui, a causa della droga, avrebbe avuto più bisogno di lei. Ma adesso è stanco della questione e annuncia di avere deciso di tirarsene fuori.

Andrea Roncato chiude la polemica con la ex moglie

Durante l’ultima diretta di Casa Chi, il giornalista Gabriele Parpiglia ha letto un messaggio ricevuto da Roncato che dovrebbe chiudere la questione. “Per 22 anni mi sono preso tutte le colpe, quelle vere e quelle false. Non voglio più replicare. Maledetto me che mi sono lasciato convincere”, ha scritto l’attore, “Ne sono sempre stato fuori. Ma stavolta non mi frega nessuno, neanche se mi dovessero offrire tanti tanti soldi. Ho sbagliato, faccio un passo indietro”.

La versione di Andrea Roncato sulla separazione da Stefania Orlando

Andrea Roncato aveva raccontato in tv la fine del suo matrimonio con Stefania Orlando. Ospite di Barbara D’Urso, l’attore aveva dichiarato che all’epoca della separazione dalla sua ex moglie, la donna aveva già incontrato un altro. Non si tratterebbe di Simone Gianlorenzi, attuale marito di Stefania, ma di un uomo diverso rimasto ignoto. La Orlando ha confermato quella versione dei fatti, chiarendo però che quella storia d’amore era cominciata in un periodo in cui il rapporto con Roncato era già finito. A legarli in quel periodo era solo un profondo affetto, come “tra fratelli” aveva specificato la concorrente del Grande Fratello Vip.