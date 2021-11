La seconda puntata di Zelig, chi sono i comici dello show con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada Giovedì 25 novembre va in onda la seconda puntata di Zelig condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontra di nuovo sul palco per celebrare i 25 anni dello show comico su Canale 5. Ecco la scaletta dei comici che vedremo stasera in tv sul palco di Zelig 2021.

A cura di Giulia Turco

Questa sera va in onda la seconda puntata di Zelig, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che tornano sul palco di Canale 5 dopo una lunga pausa dal 2010. Travolti da una forte emozione per il loro ritorno in grande stile, i due conduttori si preparano per il secondo dei tre appuntamenti in prima serata, dopo il successo dell'esordio che ha registrato ottimi dati di ascolto da parte del pubblico. Nel cast tanti volti storici ma anche diverse new entry. Tra i grandi ritorni vedremo sul palco Ale e Franz, Gioele Dix e Max Angioini, ma scopriremo anche chi sono le nuove proposte. La penultima puntata di Zelig registrata al Teatro Arcimboldi di Milano, va in onda su Canale 5 a partire dalle 21.20.

La scaletta di Zelig 2021, chi sono i comici della seconda puntata

Per la seconda serata sul palco di Zelig torneranno alcuni degli artisti già esibiti nel corso della prima puntata, ma tante saranno anche le novità, perché ai volti storici del programma si alterneranno nuove entusiasmanti proposte.

Seconda puntata di Zelig, i volti storici

Ale e Franz

Gene Gnocchi

Gioele Dix

Albertino

Marta e Gianluca

Simone Barbato

Massimo Bagnato

Flavio Oreglio

I Senso D’Oppio

Seconda puntata di Zelig, le nuove proposte

Ippolita Baldini

Max Angioni

Vincenzo Albano

Quante puntate sono e come rivedere le repliche in streaming

Solo tre puntate in totale, stasera va in onda la seconda, per il ritorno di Zelig ma ricche di artisti ed esibizioni per un totale di circa 3 ore che arricchiranno la prima serata del giovedì di Canale 5. Per chi non volesse perdersi nemmeno una battuta dei comici che si alterneranno sul palco, è possibile rivedere ogni puntata anche in diretta streaming sulla piattaforma online di Mediaset e in replica su Mediaset Infinity. La seconda puntata di Zelig in onda giovedì 25 novembre, mentre la terza e ultima puntata sarà in onda giovedì 2 dicembre.