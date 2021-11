Ascolti tv giovedì 18 novembre: Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio è un trionfo Gli ascolti tv di giovedì 18 novembre parlano chiaro: Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio è un trionfo, con 4.052.000 spettatori per uno share del 22.3%. Vince però la serata Un Professore con 4.250.000 spettatori pari al 20.2% di share.

A cura di Redazione Spettacolo

Il ritorno di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio con Zelig aveva un alto potenziale, ma gli ascolti tv di giovedì 18 novembre hanno superato ogni aspettativa: un trionfo, con 4.052.000 spettatori per uno share del 22.3%. Vince però la serata Un Professore con 4.250.000 spettatori pari al 20.2% di share. La carrellata di comici appartenenti al passato del piccolo schermo Mediaset e al presente dei maggiori teatri d'Italia, insieme alle nuove leve della stand up comedy, si è rivelata essere un mix esplosivo che ha monopolizzato anche i social.

In tendenza tutta la serata, lo Zelig proposto da Canale 5 ha ripagato la fiducia dei telespettatori e offerto un'alternativa a quelli della rete ammiraglia, scoperti dopo le 23.00. "Siamo una squadra fortissimi" ha commentato la Incontrada su Instagram, postando la foto del collettivo di Zelig con tutti i comici che hanno partecipato alla prima puntata dal Teatro Arcimboldi di Milano.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv delle altre reti generaliste. La partita Medvedev-Sinner alle ATP Finals di tennis su Rai 2 ha totalizzato 1.400.000 spettatori per uno share del 6.4%, mentre su Italia1 il film Sopravvissuto – The Martian ha chiuso con 931.000 spettatori per il 4.6% di share. Su Rai3 City of Crime è visto da 697.000 spettatori (3.1%), avendo di contro Rete4 con Dritto e Rovescio che ha chiuso la prima serata con 920.000 spettatori (5.3%). La7 con Piazzapulita di Formigli ha totalizzato 830.000 spettatori con il 4.8%, mentre su TV8 La cuoca del presidente si è dovuto accontentare di 193.000 spettatori (0.9%). Infine sul Nove la puntata finale de Il Contadino cerca Moglie è stata seguita da 433.000 spettatori pari all’1.9%.