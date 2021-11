Il cast di Zelig 2021, chi sono i comici dello show condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada Da giovedì 18 novembre, su Canale5, torna Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Ecco il cast dei comici tra volti storici e talenti provenienti da ZeligTime. L’appuntamento è alle ore 21:20.

Giovedì 18 novembre, si riunisce una delle coppie televisive più divertenti del piccolo schermo. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, celebrano i 25 anni di Zelig, tornando al timone dello show che hanno condotto dal 2004 al 2010. Le tre puntate dal Teatro degli Arcimboldi offriranno agli spettatori la possibilità di assistere agli sketch dei comici più amati delle passate edizioni del programma, ma anche di volti nuovi. Gli artisti avranno a loro disposizione quattro minuti per divertire il pubblico. A loro spetterà la scelta se riportare sul palco personaggi amatissimi come Sconsolata (interpretata da Anna Maria Barbera) o Jonny Groove (interpretato da Giovanni Vernia), oppure attingere alle novità del loro repertorio. L'appuntamento è alle ore 21:20.

I comici della prima puntata del 18 novembre

La prima puntata di Zelig andrà in onda giovedì 18 novembre. Sono stati ufficializzati i dieci comici, volti storici del programma, che saliranno sul palco: Teo Teocoli; Teresa Mannino; Maurizio Lastrico; Raul Cremona; Mister Forest; Anna Maria Barbera; i Senso D’Oppio; Giuseppe Giacobazzi; Giovanni Vernia; Federico Basso. A loro si aggiungeranno tantissimi altri artisti.

Zelig, il cast completo tra vecchi e nuovi comici

Tra i volti storici di Zelig rivedremo:

Marco Marzocca;

Paolo Cevoli;

Gabriele Cirilli;

Gene Gnocchi;

Gianluca De Angeli e Marta Zoboli;

Albertino;

Ale e Franz;

Marco Della Noce;

Dario Vergassola;

Gioele Dix;

Paolo Migone;

Leonardo Manera;

Teo Teocoli;

Teresa Mannino;

Maurizio Lastrico;

Raul Cremona;

Mister Forest;

Anna Maria Barbera;

i Senso D’Oppio;

Giuseppe Giacobazzi;

Giovanni Vernia;

Federico Basso.

Tra le new entry, invece, ci saranno:

Ippolita Baldini;

Max Angioni;

Vincenzo Albano;

Luca Cupani;

Vincenzo Comunale;

Corinna Grandi.

Già volti di Zelig Time, le cui puntate sono disponibili su Zelig Tv e Prime Video.

Zelig, quante puntate sono e quando andranno in onda

Il ritorno di Zelig si protrarrà per tre puntate, in onda il giovedì in prima serata su Canale 5. È possibile anche assistere alle puntate in streaming e in replica su Mediaset Infinity. Ecco la programmazione completa: