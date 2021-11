Anna Maria Barbera e il grande ritorno a Zelig: perché è stata lontana così tanto dalla tv Anna Maria Barbera torna sul palco di Zelig 2021, dopo tanti anni lontana dalla tv. I motivi del momentaneo ritiro dalle scene riguardano un periodo difficile e il forte desiderio di avere sua figlia Charlotte.

A cura di Gaia Martino

Sconsolata con il suo dialetto meridionale ha fatto sorridere milioni di italiani raccontando i suoi esilaranti drammi. Anna Maria Barbera è nata a Torino ma ha origini pugliesi, ha iniziato la carriera televisiva nel 2002 presentandosi a Zelig Circus interpretando il personaggio di Sconsy, una donna del sud emigrata al nord che da subito ha conquistato il pubblico con le sue peripezie matrimoniali. Grazie alla popolarità, fu chiamata a condurre nel 2003 Scherzi a Parte con Manuela Arcuri e Teo Teocoli, e Striscia la Notizia con Luca Laurenti e Alessandro Benvenuti.

Voluta fortemente da Leonardo Pieraccioni, nello stesso anno entrò a far parte del cast di Il paradiso all'improvviso, nel quale interpreta il ruolo di Nina, che le ha permesso di conquistare candidature al David di Donatello e ai Nastri d'Argento. Un periodo d'oro, poi, improvvisamente qualcosa cambiò quando, a partire dal 2011, la sua presenza nel piccolo e grande schermo iniziò ad essere sempre meno frequente. Dopo anni di assenza e di drammi personali, oggi è pronta a ritornare in tv nel programma da cui tutto è partito. Anna Maria Barbera oggi è nel cast di Zelig 2021.

Il lutto che l'ha allontanata dalla tv

Anna Maria Barbera sparì improvvisamente dalle scene. Da un momento all'altro i fan della simpatica e sorridente comica dovettero fare a meno della sua autoironia e dei suoi monologhi in dialetto meridionale recitati sul palco di Zelig.

A rallentare la carriera televisiva è stato un momento difficile, che l'attrice ha affrontato a muso duro, ma del quale non ha mai voluto parlare. Fu lei ad accennarlo senza scendere nei particolari nel corso di un'intervista a Domenica In, nella quale fece riferimento a un lutto in famiglia e alle condizioni di sua madre che la guardava da casa:

Ho affrontato un periodo difficile, il peggio è passato e non voglio più parlarne. Penso che le persone proseguano il viaggio, non è che vanno via. Il problema è fare i conti con la sofferenza quando c'è una assenza e di una presenza quando c'è una forte sofferenza. Nel rispetto di tutti, e della mia mamma, che tira avanti, io devo stare attenta a quello che dico. "Cara mamma, tutto apposto!".

La rinuncia al compagno per avere sua figlia

Intervistata dal settimanale Gente, Anna Maria Barbera raccontò un dettaglio sulla sua vita privata che riguarda il rapporto con il suo compagno, ormai ex.

Charlotte Barbera con mamma Anna Maria Barbera

L'uomo dopo averla messa incinta la pose dinanzi una scelta e la comica si trovò così costretta a fare una rinuncia importante per amore di sua figlia Charlotte:

Quando sono rimasta incinta, il mio uomo voleva solo me. E io l'ho lasciato per avere lei. Non ho meriti, se non come ogni attento genitore, di aver cura, dedizione e preghiera, affinché il proprio figlio possa fiorire non interrompendo il progetto divino. La fede mi guida anche quando sembra che le forze vengano meno.

Charlotte Barbera è attrice come la mamma

È stata la stessa Anna Maria Barbera a parlare del lavoro scelto da sua figlia Charlotte: "Fa l'attrice anche lei. Spero che sia serena e felice, come tutte le mamme, cosa puoi sperare, che possa sentirsi realizzata: la famiglia, la maternità, che non si sciupi. Si è laureata. è una ragazza che si impegna, non cerca mai scorciatoie e ha tantissimo talento".