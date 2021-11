Zelig, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: “Ci siamo baciati dopo esserci tamponati in camerino” La prima puntata di Zelig 2021 si è aperta con l’emozione di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Il conduttore e comico, dopo avere sciolto il ghiaccio, ha ironizzato: “Se ci siamo sfiorati le labbra non chiamate i vigili e la polizia, possiamo farlo perché ci siamo tamponati fino a un minuto fa in camerino”.

Giovedì 18 novembre, Canale5 ha lasciato spazio alla prima puntata che celebra i 25 anni di Zelig. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada non hanno nascosto la loro felicità ed emozione nel ritrovarsi di nuovo insieme sul palco del Teatro degli Arcimboldi. Il primo a incontrare la platea è stato Bisio. Gli spettatori, tutti rigorosamente muniti di mascherina, hanno accolto il conduttore con un lungo applauso. Poi, è entrata anche Vanessa Incontrada. Ecco come hanno rotto il ghiaccio.

Il pubblico con mascherina, greenpass e misurazione della temperatura

Claudio Bisio ha aperto la prima puntata di Zelig 2021, mostrandosi sinceramente impressionato dal vedere il teatro pieno. Ha spiegato che agli spettatori è stata misurata la temperatura e, ovviamente, hanno dovuto mostrare il greenpass e indossare la mascherina. Il conduttore, che non credeva che ci sarebbe stato il sold out, ha ringraziato i presenti:

"Che impressione. Che emozione. Per me sono passati dieci anni e sono davvero emozionato. È bello tornare qui. Devo confessare una cosa. Devo chiedere scusa al Teatro degli Arcimboldi e alla produzione. Mi avevano detto che sarebbe stato sold out, pieno, non ci credevo. Mi sembrava assurdo. Io ho amici che ancora oggi, nonostante siano vaccinati e con il greenpass, non si fidano ad andare al cinema o al teatro, perché a stare troppo vicini non si fidano. È faticoso, me ne rendo conto. Io so che vi hanno misurato la febbre, chiesto il greenpass, dovete usare la mascherina e so che è fastidioso, noiosissimo. Per qualcuno è carino perché ha la bocca storta, ma per gli altri…Voglio fare io un applauso a voi. Siete tantissimi, avevate voglia di Zelig? E Zelig sia".

Vanessa Incontrada torna a Zelig con Claudio Bisio

Claudio Bisio ha introdotto Vanessa Incontrada. E come accadeva nelle puntate che hanno condotto insieme in passato, non le ha risparmiato la sua pungente ironia: "Per sei anni è stata accanto a me, avete già capito di chi sto parlando, una spagnola che è immigrata qui in Italia e da allora non ha mai smesso di lavorare. Fa cinema, conduce eventi internazionali, fa fiction televisive, fa teatro. Ha portato via tanto lavoro a tante ragazze italiane. L'inconfondibile e inarrivabile, per me no, Vanessa Incontrada". La conduttrice, arrivata in studio, ha rimarcato: "Hai detto che sono immigrata e ho rubato il posto alle italiane?". Poi, è partita la coreografia sulla sigla, durante la quale si sarebbero scambiati un bacio – sfuggito alla regia – che secondo Bisio sarebbe stato sulle labbra, secondo Incontrada sul naso. Il conduttore, tuttavia, ha precisato:

