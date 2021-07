Stasera, occhi puntati sul secondo appuntamento con Temptation Island 2021, che da qui in avanti si sposta al lunedì, sino alla finale del 2 agosto. Tanti i colpi di scena previsti per la seconda puntata del 5 luglio, che dopo le prime crisi e gelosie manifestate in apertura prevede una svolta con le immagini inattese di Tommaso con una delle single (si ipotizza addirittura un tradimento a Valentina) e la sorpresa un falò di confronto immediato richiesto da una delle fidanzate, dopo pochi giorni di permanenza nel resort Is Morus Relais. Ecco come vedere la puntata in tempo reale, in streaming e in replica.

Temptation Island in streaming, dove vedere la seconda puntata

Per vedere la seconda puntata Temptation Island del 5 luglio è necessario sintonizzarsi su Canale 5, a partire dalle 21.40. Il programma dovrebbe andare in onda sino a qualche minuto prima dell'una. Per chi preferisse la modalità streaming alla televisione, è inoltre possibile assistere in real time a Temptation anche dal sito o dalla App di Mediasetplay.

Quando va in onda la replica della seconda puntata su La5, Mediaset Play e Witty

Per chi stasera fosse occupato o preferisse uscire o sintonizzarsi su altri programmi, è sempre possibile recuperare la replica della puntata. Il secondo episodio di Temptation Island è programmato su La5, canale numero 30 (530 SD, 5030 su Sky), martedì 6 luglio alle ore 21.10. Inoltre, è possibile vedere o rivedere le puntate ogni qual volta lo si desideri, attraverso Mediasetplay o il sito di wittytv. Su quest'ultimo indirizzo, la web tv della Fascino Pgt (la casa di produzione di Maria De Filippi), sono disponibili anche contenuti extra esclusivi di Temptation, come clip e interviste. Alcuni video e foto sono ovviamente presenti anche sui canali Facebook, Twitter e Instagram della trasmissione.