La Rotta dei Sultani: alla scoperta del Medio Oriente Nella nuova edizione di Pechino Express – verso la Rotta dei Sultani – , condotta ancora una volta da Costantino della Gherardesca, un cast di dieci coppie prenderà parte a un’avventura adrenalinica che ci porterà a vivere, attraversare e scoprire tradizioni, sapori e civiltà del Medio Oriente. Qualcosa ci dice che sarà un viaggio incredibile: prepariamo le valigie!

A cura di Ciaopeople Studios

Sfide, ostacoli, avventure e scoperte sono il cuore della nuova edizione dello show, in arrivo il prossimo 10 marzo su Sky e in streaming su NOW. Dieci serate condotte da Costantino della Gherardesca che seguiranno in giro per il Medio Oriente dieci coppie di concorrenti in un viaggio epico alla scoperta delle affascinanti civiltà di mezzo che fanno da ponte tra Occidente e Oriente.

Di nuovo on the road

La nuova edizione di Pechino Express accompagnerà le dieci coppie di concorrenti per la prima volta in Medio Oriente attraverso le iconiche tappe de “La Rotta dei Sultani” – Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi – rivelando tante curiosità su tradizioni e culture tutte da scoprire. Un concentrato di entertainment televisivo e suggestioni medio-orientali che aumenta l’hype di chi ama esplorare il mondo. La magia dei paesaggi incontaminati, l’attenzione alle consuetudini locali e il divertimento da adventure game sono i punti di forza del tv show. Un cocktail di cultura e avventura che trascende in una divulgazione divertente, ma mai scontata, sulle peculiarità dei paesi attraversati dai concorrenti in gara. Inserita tra le mete di viaggio più iconiche del mondo, La Rotta dei Sultani è l’insidioso e affascinante percorso di questa nuova edizione che, dalla magica Cappadocia e la poetica Istanbul alla leggendaria Via della Seta e la futuristica Dubai, consacra tutta la meraviglia dei tesori nascosti e delle storie millenarie mediorientali.

La coppia che scoppia?

Tra produttrici, sportivi, TikToker e conduttrici, i concorrenti di Pechino Express si sfideranno lungo un percorso a tappe di circa ottomila chilometri muniti solo di uno zaino e di un euro al giorno in valuta locale che li costringerà a chiedere il supporto degli abitanti del posto per spostarsi di tappa in tappa e cercare ospitalità per la notte sollecitati dai sarcastici segnali radio di Costantino della Gherardesca. Una gara adrenalinica che ci rivelerà il lato più selvaggio, competitivo e inedito delle coppie in gara tra sfide irresistibili, colpi di scena e curiosità. E non è tutto perché le dieci coppie di questa nuova edizione non hanno mai partecipato a Pechino Express. Un cast di celebrità (e non solo) composto da Alex Schwazer e Bruno Fabbri (“Gli Atletici”), Ciro e Giovambattista Ferrara (“Padre e Figlio”), Barbascura X e Andrea Boscherini (“Gli Scienziati”), Rita Rusic e Cristiano Di Luzio (“I Fidanzatini”), Anna Ciati e Giulia Paglianiti (“Le TikToker”), Victoria Cabello e Paride Vitale (“I Pazzeschi), Fru e Aurora Leone (“Gli Sciacalli”), Nikita Pelizon e Helena Prestes (“Italia Brasile”), Bugo e Cristian Dondi (“Gli Indipendenti”), Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni (“Mamma e Figlia”) che catalizzerà l’attenzione del pubblico italiano in tv e sui social dove Pechino Express raggiunge numeri e interazioni da record.

Riaccendiamo la magia del viaggio

Se stiamo parlando di uno dei tv show più amati dagli italiani, un motivo c’è. Un mix di cultura, divertimento e peripezie on the road che, anche in questo difficile momento storico segnato dalla pandemia, ci invita a seguire le sfide di dieci coppie pronte a tutto per arrivare prime a destinazione. Che ci accompagna in luoghi senza tempo che negli ultimi due anni abbiamo potuto solo sognare a occhi aperti. Ma la forza di Pechino Express consiste proprio nella capacità di alimentare il desiderio di esplorazione vincendo i pregiudizi su culture diverse dalla nostra e mostrando l’umanità delle tante persone che aiutano i concorrenti lungo la strada. Un adventure game unico e irresistibile che riaccende la voglia di viaggiare sulla Rotta dei Sultani in Medio Oriente, come in tutto il mondo. Un format iconico che, arricchendo ulteriormente l’offerta di intrattenimento targata Sky, ci invita a “viaggiare con la mente”.