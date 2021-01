Nicolò, fratello di Andrea Zenga, commenta con durezza le dichiarazioni del padre Walter al Grande Fratello Vip. L’ex calciatore, oggi allenatore a Dubai, è entrato nella Casa del Gf Vip per incontrare Andrea e raccontare parzialmente la sua versione dei fatti a proposito degli anni trascorsi lontano dai suoi figli, una lontananza la cui responsabilità sia Andrea che Nicolò gli attribuiscono, almeno in parte. A distanza di qualche ora dal momento avvenuto in diretta tv, Nicolò commenta con durezza le giustificazioni del padre. “Rivedendo a mente fredda il confronto di ieri… vorrei dire che il primo cellulare è uscito nel 73.. e quelli funzionano anche a Dubai, Madrid, America, Siria ecc ecc”, ha scritto il giovane in un messaggio pubblicato su Twitter. Su Instagram, invece, aveva speso belle parole solo per il fratello Andrea, definito un “grande uomo”.

La versione di Walter Zenga

Walter Zenga è entrato nella Casa del Gf Vip per incontrare il figlio Andrea che ha visto molto poco negli ultimi 14 anni. Zenga non ha voluto entrare nel merito della vicenda, limitandosi a promettere al figlio che ne avrebbero parlato fuori una volta uscito dalla Casa del GF. “Hai sentito Nicky?”, gli ha chiesto Andrea senza nascondere la delusione di fronte alla risposta negativa del padre. “Quando uscirai ci incontreremo solo noi due, poi parlerò anche con Nicolò. Voglio incontrarvi singolarmente”, ha risposto Walter.

Andrea Zenga in lacrime dopo l’incontro con il padre

Andrea si è sciolto in lacrime dopo l’incontro con il padre. Una volta che Walter ha abbandonato la Casa, il figlio non è riuscito a trattenere il pianto, probabilmente ancora scosso dall’incontro e dalle parole pronunciate dal padre, forse non proprio quelle che desiderava sentire. È un rapporto complesso quello che lega Walter ai suoi figli, un rapporto che i tre chiariranno solo una volta che la luce dei riflettori si sarà spenta.