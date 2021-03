La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa, nella serata di lunedì 1 marzo si è decretato il vincitore del reality di Canale 5 e dopo cinque mesi e mezzo chiuso nella casa più spiata d'Italia, chi ha potuto trionfare nello studio di Cinecittà è stato Tommaso Zorzi. L'influencer milanese è stato fin da subito uno dei personaggi più forti del reality, un personaggio in grado di generare polemiche, ma anche di stemperarle, di far ridere, ma anche di far riflettere, un giocatore fino all'ultimo giorno che, però, non ha mai nascosto la sua sensibilità, se non con sprazzi di saccenza e arroganza che, però, hanno reso noto il suo personaggio. Dopo queste lunghissime settimane lontano dai social e da quello che, in fin dei conti, è il suo mondo Zorzi ritorna a parlare con i suoi fan.

Il primo video dopo la vittoria

Ecco, quindi, la prima comparsa di Tommaso Zorzi su Instagram dopo la finale del Grande Fratello Vip: "Ragazzi questa è la mia prima storia di uscita dal Grande Fratello" con urla e adrenalina di contorno, coinvolgendo tutti i suoi ex compagni d'avventura. Si vede Cecilia Capriotti in primo piano, Giacomo Urtis, Francesco Oppini sempre al suo fianco, Maria Teresa Ruta in lontananza e dopo una giusta dose di entusiasmo, il vincitore del Grande Fratello Vip chiude la story dicendo: "Grazie, davvero, che emozione".

La vittoria di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha vinto un montepremi da centomila euro, metà del quale verrà devoluto in beneficenza e, non appena ha saputo il verdetto finale che lo ha visto scontrarsi con Pierpaolo Pretelli, ha dedicato la sua vittoria alla sorella Gaia, ovviamente presente in studio insieme alla mamma, Armanda Grassitelli, in pole position per accoglierlo. Lo scontro finale, è stato in realtà inaspettato, dal momento che erano in molti a credere che la sfida finale potesse essere con Dayane Mello, che invece si è posizionata come quarta classificata dello show.