Fariba Tehrani si è fatta conoscere all'Isola dei Famosi, da poco conclusa, per la sua spontaneità e per la capacità di non avere filtri, ma di esternare tutte le sue emozioni in qualsiasi momento. Ebbene, tra i trend delle ultime ore su Twitter c'è anche il nome della ex naufraga che ne ha combinata un'altra delle sue. È comparso, infatti, un commento di Fariba ad una foto di Ariadna Romero, ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli, che però adesso ha una storia con Giulia Salemi che, come è noto, è la figlia della su citata ex concorrente del reality di Canale 5.

Il commento di Fariba ad Ariadna

"Stupenda" è quanto ha scritto Fariba Tehrani sotto lo scatto pubblicato dalla modella cubana, un commento innocuo e sincero se non fosse che, però, Ariadna Romero abbia avuto una relazione e un figlio con Pierpaolo Pretelli, attuale fidanzato dell'influencer italo-persiana. Vero che l'idea di famiglia allargata è ormai sdoganata, ma quella di Fariba ha tutta l'aria di essere una gaffe, almeno così è stata interpretata dagli utenti di twitter che, immediatamente, sono riusciti a far schizzare tra i trend l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Non è mancata poi, la risposta della modella che, infatti, ha immediatamente commentato ricambiandole il complimento e aggiungendo una manciata di cuori.

Quando Pretelli voleva riprovarci con Ariadna Romero

Pensare che, proprio durante la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia, Pierpaolo Pretelli aveva nutrito dei dubbi in merito ai suoi sentimenti nei confronti della madre del piccolo Leo. Il modello, infatti, per qualche tempo aveva pensato di poter recuperare il rapporto con la Romero, cadendo in una crisi significativa, a cui si aggiunse l'abbandono di Elisabetta Gregoraci, sua prima fiamma nel reality. Con il tempo, poi, le cose sono cambiate e, infatti, il gieffino si è avvicinato sempre di più a Giulia Salemi, iniziando una travolgente storia d'amore che continua tuttora.