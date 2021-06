Da qualche mese è già iniziata la preparazione per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è già alle prese con la scelta del cast, con la speranza di metterne su un parterre degno di nota e, intanto, sebbene avesse dichiarato fino a qualche tempo fa di non essere pronto a scegliere le opinioniste del reality, sono state le prime ad essere individuate. Una volta appreso che non sarebbe rientrata in questo ruolo, Antonella Elia non ha esitato a lanciare qualche frecciatina ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

I commenti su Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Intervistata da Nuovo Tv, Antonella Elia ha commentato in maniera pungente e a tratti provocatoria le scelte del conduttore di Canale 5, senza farsi mancare qualche giudizio in merito. Con Adriana Volpe, con la quale aveva condiviso l'esperienza del Grande Fratello Vip, non c'è mai stato un rapporto idilliaco, già all'interno della casa e, infatti, al settimanale ha dichiarato: "Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri". Decisamente più tenera nei confronti della moglie di Paolo Bonolis, della quale ha detto: "Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista".

Antonella Elia nella sua esperienza da opinionista

Antonella Elia non è passata inosservata nel ruolo di opinionista nel corso dei lunghi mesi di reality show, dove non sono mancate frecciatine rivolte ai concorrenti, commenti pungenti e talvolta anche fuori luogo, come è accaduto con Samantha De Grenet o Elisabetta Gregoraci, con le quali il pubblico ha potuto assistere a scontri piuttosto accesi. Anche Pupo non è stato da meno, con il suo sarcasmo e le battute caustiche pronte per ogni avvenimento, ma il cantante aveva già dichiarato di voler ritornare alla sua attività principale dopo questa parentesi televisiva.