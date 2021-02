in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

È arrivata una notizia che non farà piacere a chi ama seguire la diretta del Grande Fratello Vip 24 ore su 24. Sui profili social del reality condotto da Alfonso Signorini, infatti, è apparso un importante annuncio. La diretta verrà sospesa per ben otto ore. Dopo l'intensa puntata di lunedì 22 febbraio, gli spettatori più assidui del live dovranno rassegnarsi all'idea di perdersi un tassello di quanto accadrà nella casa.

Quando verrà sospesa la diretta del Grande Fratello Vip

La puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 22 febbraio è stata particolarmente ricca di inaspettati risvolti. Dayane Mello, infatti, prima ha dichiarato di essere innamorata di Rosalinda Cannavò, poi non ha esitato a mettere a rischio la sua finale mandandola al televoto contro una concorrente molto forte come Stefania Orlando. Alla luce di quanto accaduto e del clima di tensione che si è scatenato al di là della porta rossa, non sorprende che gli spettatori vogliano godersi in tempo reale tutti gli sviluppi e le conseguenze dell'accesa puntata. Tuttavia, dovranno fare a meno dei concorrenti del Grande Fratello Vip per otto ore. La diretta, che in genere è disponibile 24 ore su 24, verrà sospesa dall'01:00 alle 09:00 del mattino, dunque nella notte tra martedì 23 febbraio e mercoledì 24 febbraio.

Il motivo della sospensione della diretta

Il breve post comparso sui profili social del Grande Fratello Vip, chiarisce anche i motivi che hanno portato alla decisione di interrompere la diretta per otto ore. Si tratta di un'azione nata da necessari interventi tecnici. Ecco quanto si legge nel breve comunicato: "A causa di interventi tecnici programmati, il collegamento con la Casa non sarà disponibile dall’01:00 alle 09:00". Se proprio in quell'arco di tempo dovesse accadere qualcosa di significativo nella casa, come faranno gli spettatori a saperlo? È questa la domanda che in molti si stanno facendo. Al netto degli interventi tecnici più che comprensibili dopo una diretta lunga cinque mesi, è facile ipotizzare che resteranno comunque accese delle telecamere per registrare eventuali sviluppi nelle dinamiche tra i concorrenti.