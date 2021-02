Gemma Galgani si è raccontata sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha parlato d'amore e delle speranze che nutre per la sua vita sentimentale. Le relazioni che tesse in studio, come accade anche nella vita di tutti i giorni, spesso naufragano irrimediabilmente, ma ogni volta la dama si rialza e torna a sognare: "Malgrado tutti questi uomini insicuri che mi ritrovo davanti, non perdo la speranza di riuscire prima o poi a trovare l'amore".

Gemma Galgani delusa da Maurizio Guerci

in foto: Maurizio Guerci

Una delle frequentazioni più recenti è stata quella con Maurizio Guerci. L'uomo sembrava sinceramente interessato a lei, eppure sotto le feste di Natale ha iniziato a latitare. Una volta tornato nello studio di Uomini e Donne, ha comunicato a Gemma Galgani di volere interrompere la loro conoscenza. Sul suo conto Gemma Galgani ha dichiarato: "Ho la sfortuna di incrociare nel mio cammino uomini molto diversi tra loro, ma che purtroppo spesso non hanno l'unica cosa che cerco davvero: la trasparenza". Poi ha aggiunto: "Io sono una donna molto presente nella vita di chi frequento. Mi preoccupo per questi uomini. Ma quando è il loro momento di preoccuparsi per me, fanno sempre dieci passi indietro".

Le speranze di Gemma Galgani per San Valentino

Intanto, San Valentino è ormai alle porte. Attualmente, Gemma Galgani è single ma l'amore ha tantissime forme, dunque anche quest'anno trascorrerà con piacere la festa più romantica dell'anno: "Anche se in questo periodo sarei più adatta a San Faustino, la giornata dei single, non vedo l'ora che arrivi ogni anno. In fondo chi crede così tanto nell'amore ha comunque qualcosa da celebrare, no? Ecco, spero di poterlo vivere in modo speciale, magari con una persona che possa contraccambiare le mie attenzioni. Parlo sempre di amori da favola, ma in realtà voglio solo una storia normale". E con la sua perseveranza, di certo Gemma riuscirà a trovare l'altra metà della mela.