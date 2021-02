Live – Non è la D'Urso ha festeggiato il San Valentino in modo particolare, dedicando la parte gossip della puntata del 14 febbraio ai tradimenti e ospitando una coppia di non vip diventati famosi loro malgrado: la coppia di coniugi finiti nel vortice della viralità social perché lui beccò lei con l'amante all’uscita dell’Hotel Eufemia di Isola delle Femmine (Palermo) e li filmò pubblicando poi il video online. L'uomo ha deciso di perdonare la moglie e insieme a lei è stato ospite di Barbara D'Urso.

Gianluca e Grazia a Live – Non è la D'Urso

"Abbiamo censurato il volto dell'amante di lei, che ha pure una moglie. Non ci interessa, ci interessano loro due", ha introdotto la D'Urso, mostrando il video in questione, prima di accogliere in studio Gianluca e Grazia, entrati mano nella mano. "Abbiamo fatto pace, assolutamente", ha confermato la coppia, sposata da dieci anni. L'uomo ha spiegato perché ha deciso di tornare con la moglie:

Chi non ha peccato scagli la prima pietra e chi ha la coscienza pulita si passi una mano nel petto. Nasciamo tutti peccatori. Con questo non voglio dire che l'ho tradita. Avevo avuto dei sospetti perché in determinati giorni della settimana mia moglie andava vestita in una certa maniera, per uscire con lui. Inoltre, io avevo il numero di lui. Stavo tutta la mattinata a guardare online lui e online lei.

Come è stato scoperto il tradimento

Grazia ha ammesso che la storia con l'altro uomo è andata avanti sei mesi e che si sono incontrati non solo all'hotel Eufemia ma anche in altri luoghi: "Ci vedevamo tutti i giorni". "La mia più grande vittoria è qua accanto a me, non l'ho lasciata. Se è vero amore, è vero amore e basta. Non l'ho perdonata subito, prima ho voluto vedere un reale pentimento da parte sua". Gianluca ha spiegato di averli beccati in quell'hotel "Con il satellitare dell'assicurazione. L'app mi diceva dov'era la mia macchina". L'uomo ha aggiunto di essere tornato con la moglie non per i loro figli, ma perché ha scoperto che tra loro c'è amore vero.

Grazia e l'amante nella stessa camera della prima notte di nozze

In questa storia c'è anche un particolare "choc": l'hotel Eufemia non è stato solo il rifugio di Grazia con l'amante, ma anche lo stesso albergo in cui aveva trascorso con Gianluca la prima notte di nozze, addirittura nella medesima camera. La troupe di Live – Non è la D'Urso ha seguito la coppia, tornata sul luogo del "delitto". Un viaggio catartico nella stanza teatro delle corna, al termine del quale Grazia ha giurato: "Non succederà mai più". Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, con tanto di brindisi finale, ospitata in tv, la dichiarazione d'amore di lei e il consiglio di Barbarella: "Grazia, non lo trovi più un uomo così",