in foto: Foto LaPresse, Serena Rossi al Festival di Sanremo 2021

Arriva venerdì 12 marzo in prima serata, il nuovo show condotto da Serena Rossi, ovvero La canzone segreta. Il programma nato in collaborazione con Blu Yazmine e annunciato dal direttore di Rai1, Stefano Coletta, durante la presentazione dei palinsesti 2020/2021, è stato presentato dall'attrice sul palco del Festival di Sanremo. In pieno stile emotainment, La Canzone Segereta, darà ampio spazio alla musica e alle emozioni, avendo come protagonisti personaggi noti dello spettacolo italiano.

Come funziona lo show

Il format si compone di 5 puntate, durante le quali gli ospiti, provenienti dal mondo del cinema, della televisione, del giornalismo e dello sport dovranno lasciarsi andare alle emozioni, che avranno da traino proprio la musica. Elemento iconico e identificativo del programma è proprio la poltrona bianca, dalla quale ogni protagonista si godrà la “sorpresa” a lui dedicata, ignaro di tutto quello che accadrà. Non mancheranno, quindi, momenti ricchi di suggestioni, in quanto obiettivo primario dello show è quello di celebrare i sogni e le storie degli ospiti che entreranno in studio.

La sorpresa canora

Al suo arrivo l'ospite in questione sarà accompagnato da quella che può essere definita come la sua "canzone del cuore", che seguirà un flusso di ricordi, con filmati, fotografie e proiezioni dei momenti più significativi della vita di ogni personaggio che sarà protagonista della puntata. Questo percorso a ritroso nel tempo porta a quella che poi sarà "la canzone segreta" della personalità in questione, che verrà cantata e rielaborata da un cantante o una band, magari servendosi di nuove tonalità e dell'accompagnamento di un'orchestra, che permetterà di amplificare ancor di più l'impatto della musica su chi siede sull'iconica poltrona. La struttura dello show nasce da un'idea di Tiziana Martinengo, Barbara Boncompagni, Salvo Guercio, Matteo Bracaloni, Annarita Sasso, mentre la regia è stata affidata a Piergiorgio Camilli.

Gli ospiti della prima puntata

La Canzone Segreta è, in realtà, l'adattamento di un format francese in onda una volta al mese; ma qui in Italia l'appuntamento diventa settimanale e per ogni puntata saranno coinvolti sette ospiti. I primi ad accomodarsi sulla poltrona bianca sono Luca Argentero, Veronica Pivetti, Cesare Bocci, Virginia Raffaele, Franca Leosini, Carlo Conti, Marco Tardelli.