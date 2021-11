Katia Ricciarelli svela quando lascia il GFVip: “A Natale ho un lavoro” A quanto pare la soprano non trascorrerà le feste natalizie nella casa del GFVip. A Miriana Trevisan ha confessato di avere impegni di lavoro, che la spingeranno ad abbandonare il gioco poco dopo il 13 dicembre.

A cura di Giulia Turco

La permanenza di Katia Ricciarelli tra le mura del Grande Fratello Vip sembra avere le ore contate. Non solo perché la cantante è sempre più inasprita nei confronti dei suoi coinquilini, ma anche per ragioni lavorative, a quanto pare. Durante una conversazione con Miriana Trevisan, Katia ha messo in chiaro la data entro la quale abbandonerà il gioco, per la gioia di alcuni.

Katia Ricciarelli non passerà le feste al GFVip

Com’è ormai noto, l’edizione in corso sarà la più lunga nella storia del GFVip. Al momento, Mediaset ha fatto sapere che il reality di Signorini andrà avanti fino a marzo inoltrato. Non è detto che tutti i giocatori reggano la pressione della lunga permanenza. Tra coloro che lasceranno la casa con anticipo sembra ormai chiaro che ci sarà Katia Ricciarelli, la quale ha detto chiaramente i compagni che lascerà Cinecittà non oltre il 13 dicembre: “Katia tutti i giorni mi dice che a Natale deve fare delle cose”, ha spifferato Miriana Trevisan dopo una conversazione con la soprano. “Ha specificato che uscirà a dicembre. Lei a me ha detto proprio ‘Io me ne voglio andare perché a Natale devo lavorare’”. Pochi giorni prima d’altronde lo aveva detto anche a Davide Silvestri: “Io costretta a restare fino a marzo del prossimo anno? No, ho un contratto fino al 13 dicembre”.

Le incomprensioni tra Katia Ricciarelli e gli inquilini

Sicuramente non a tutti mancherà. Dopo uno scontro furioso tra la soprano e Miriana Trevisan alla quale Katia aveva indirizzato un “Che st***a, le tiro una scarpa in testa”, le due avrebbero optato per una pacifica tregua. La Ricciarelli tuttavia non digerisce ancora le presenze femminili più giovani nella casa, in particolare le sorelle Selassié e Sophie Codegoni, con le quali negli ultimi giorni è nato uno scontro piuttosto acceso. Il motivo? Un battibecco in cucina dopo che le ragazze hanno provato a tenere Katia lontana dai fornelli: "Le mando a fare in c**o. Non si può andare avanti così, non possiamo essere dominati dalle minorenni, per vedere i sorrisetti che si fa quella co***ona insieme a Clarissa".