La storia che ridefinì l'Impero Romano raccontata per la prima volta dal punto di vista delle donne. È DOMINA, la nuova serie Sky Original disponibile dal 14 maggio su Sky e Now, con Kasia Smutniak grande protagonista nei panni di Livia Drusilla, terza moglie di Gaio Ottaviano, il celebre Cesare Augusto, primo imperatore romano. La serie, ideata e scritta da Simon Burke, sarà interamente disponibile sulle piattaforme di Sky e Now; e ogni venerdì andranno in onda due episodi su Sky Atlantic.

La trama di Domina

La storia segue il viaggio e l’ascesa di Livia, da ragazza ingenua il cui mondo si sgretola sulla scia dell'assassinio di Giulio Cesare, fino a diventare l'imperatrice più potente e influente di Roma, guidata da un profondo desiderio di vendicare il padre e di garantire il potere ai suoi figli. Ci riuscirà, brillantemente, sposando l'uomo che tutto le aveva tolto, ma scoprirà presto che non basta conquistare il potere: occorre essere in grado di tenerlo in pugno quando tutti gli altri lo bramano per sé.

Il cast della serie tv

Un grande cast internazionale per una produzione Sky Studios e Fifty Fathoms, con Cattleya nel ruolo di executive production service. Ecco il cast di DOMINA: Livia Drusilla è interpretata da Kasia Smutniak. Il suo personaggio da giovane, nei primi due episodi, è interpretato da Nadia Parkes. Matthew McNulty è il futuro imperatore Gaio Ottaviano, Claire Forlani è Ottavia, sorella di Gaio, Christine Bottomley è Scribonia, prima moglie di Gaio, Colette Dalal Tchantcho è Antigone, Ben Batt è Agrippa. A impreziosire il cast, due figure di spessore internazionale: Liam Cunningham è Livio, padre di Livia Drusilla, e c'è anche Isabella Rosellini che nella serie sarà Balbina. Un grande cast tecnico completa la produzione: il Premio Oscar Gabriella Pescucci ai costumi, Luca Tranchino alla scenografia, Katia Sisto al make-up e Claudia Catini all’hair design.