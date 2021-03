Tra le ultime uscite su Netflix c'è una miniserie che potrebbe già aver fatto breccia nel cuore degli amanti degli action movie e anche dei nostalgici de La casa di Carta, si tratta di "Sky Rojo", la nuova creatura firmata da Álex Pina che strizza l'occhio ad Arma Letale, ma con un cast tutto al femminile, che fa pensare a "Thelma & Louise" o "Ragazze interrotte" e di cui è in lavorazione già una seconda stagione. Nel trio di donne protagoniste nel ruolo di Coral vi è Verónica Sánchez, attrice spagnola che senza dubbio qualcuno ricorderà in altri titoli diventati piuttosto famosi negli ultimi anni e che, neanche a dirlo, in un modo o nell'altro gravitano attorno a La casa de papel.

Il ruolo di Coral in Sky Rojo

Se il volto della bella e sofisticata professionista del sesso dalla fluente chioma viola vi ha ricordato qualcuno non significa che la vostra mente vi stia ingannando, ma che probabilmente siate degli attenti osservatori, nonché assidui fruitori di serie tv. Verónica Sánchez, nei panni di Coral, la tossica e a tratti disperata protagonista di Sky Rojo, il vero e proprio perno attorno a cui ruota l'intera narrazione, è stata anche il volto di un'altra serie che in Spagna ha avuto un incredibile successo. Si tratta de "El Embarcadero" che è arrivata in Italia, in prima serata su Rai2, con il titolo de "Il Molo Rosso".

Verónica Sánchez era Alex ne Il Molo Rosso

Al suo fianco, co-protagonista sebbene quasi sempre in flashback, l'ormai famosissimo Alvaro Morte, il tenebroso e affascinante professore de La casa di carta. Ne Il Molo Rosso l'attrice interpreta Alejandra, architetto di successo che pensa di condurre una vita perfetta finché suo marito, Oscar, non viene trovato senza vita, in un piccolo centro lontano dal cuore di Valencìa, dove vivevano entrambi. Non riuscendo ad accettare la morte del suo compagno e convinta che non si sia trattato di un suicidio Alex indaga fino a scoprire che suo marito aveva in realtà una vita parallela, con un'altra donna, Veronica, dalla quale aveva avuto anche una figlia. Da lì, la sua vita diventa un vero e proprio incubo, alla ricerca di quello che era suo marito e di tutto ciò che aveva perso in quegli anni di bugie. La prima stagione della serie, sempre ideata da Alex Pina, è stata trasmessa in Italia ad aprile 2019, mentre nel gennaio 2020 è arrivata la seconda stagione, su Rai2, in prima visione mondiale.

Chi è Verónica Sánchez

L'incontro con Alex Pina è stato decisamente fortunato per Verónica Sánchez che, quindi, ha conquistato una notorietà internazionale, partecipando a prodotti che hanno fatto il giro del mondo, ma la sua carriera nel mondo dello spettacolo arriva ai primi Anni Duemila. Dal 2003 al 2006, infatti, è stata protagonista della serie tv Los Serrano in cui interpretava Eva Capdevila Gòmez, e poi quello di Lola Casado nella serie televisiva Genesis, qualche anno dopo. Ha ottenuto un ruolo nel film Le 13 rose nel 2017 e dal 2014 è entrata a far parte del cast della serie Senza identità.