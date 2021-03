La seconda stagione di Sky Rojo si farà: è ufficiale. La serie Netflix, disponibile dal 19 marzo, è stata già confermata per la prossima stagione perché nasce in seno a un accordo pluriennale con il regista Álex Pina, che comprende anche la stagione finale de La Casa di Carta. Anche la seconda stagione sarà composta da otto episodi da 25 minuti ciascuno. Grazie allo stile dinamico e alla sua durata relativamente breve, la serie è salita rapidamente in cima alle preferenze degli abbonati Netflix, occupando in un solo fine settimana le prime posizioni della Top 10 della piattaforma.

Quando esce Sky Rojo 2

La notizia ufficiale della seconda stagione di Sky Rojo fa il paio con la volontà di conoscere al più presto la data d'uscita. Purtroppo, al momento non c'è ancora fissata in calendario una data d'uscita ufficiale ma, considerato che la prima stagione è uscita il 19 marzo, si può ipotizzare che arrivi nello stesso periodo del 2022.

Di cosa parla Sky Rojo

Il regista Álex Pina ha descritto "Sky Rojo" come una serie "latin pulp". In effetti, gli elementi della serie tv ci sono tutti con citazioni di livello: dal cinema di Robert Rodriguez a quello di Quentin Tarantino fino a dinamiche che trasformano la serie in un "road movie" in stile "Thelma & Louise". Perché? Perché il motore che muove Sky Rojo è la fuga di Coral, Wendy e Gina, tre prostitute, dal loro pappone, il perfido Romeo, che credono di avere ucciso. Ma Romeo è vivo e vegeto e quando si riprende, ordina ai suoi scagnozzi di trovare le tre ragazze a ogni costo. Ad impreziosire la serie, lo sfondo di una location da urlo: Tenerife.

Il cast di Sky Rojo

Il cast principale di Sky Rojo è formato da Yanis Prado nel ruolo di Gina; Lali Esposito nel ruolo di Wendy; Veronica Sanchez nel ruolo di Coral; Asier Etxeandia nel ruolo di Romeo; Miguel Ángel Silvestre nel ruolo di Moisés; Enric Auquer nel ruolo di Christian.