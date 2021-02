Quella di Giorgia Greco sul palco di Italia's Got Talent è una bellissima storia di passione e di grinta, tanto da conquistarsi l'accesso diretto in finale con il Golden Bazz di Federica Pellegrini. La giudice, che con Giorgia condivide l'amore per lo sport, è rimasta molto colpita dalla ginnasta 13enne che con una gamba sola ha emozionato il pubblico: "Questa sera vedo solo la tua bravura".

Chi è Giorgia Greco la ginnasta sul palco di Italia's Got Talent

Giorgia Greco ha 13 anni, è nata il 1 marzo 2007 a Milano. A 4 anni si è avvicinata alla ginnastica, che presto è diventata la sua grande passione. Tre anni dopo è stata colpita da una malattia che le ha causato la disarticolazione della gamba destra: "A seguito di controlli hanno riscontrato un tumore dell'osso, avevamo più possibilità di rimanere con Giorgia con l'amputazione", racconta la mamma della ragazza. La forza di Giorgia è stata quella di ritrovare la sua passione per la ginnastica ritmica, con una gamba sola. Proseguire il suo sogno però non è facile perché non ci sono atlete come lei che possano gareggiare nella sua categoria.

L'esibizione di Giorgia Greco a Italia's Got Talent

Quella che Giorgia Greco ha voluto raccontare è la voglia di riscatto, di vita e di determinazione. Dopo un'esibizione coreografica sul palco di Italia's Got Talent nella puntata di mercoledì 17 febbrario, Federica Pellegrini ha deciso che Giorgia meritasse un posto in finale e ha utilizzato il Golden Buzz. "Quella di questa sera è una performance ma non gareggio in maniera agonistica, perché non esiste la mia categoria", spiega la 13enne. "Questa sera ho visto solo la tua bravura", è il giudizio della Pellegrini così come degli altri tre giudici: "Mi auguro che con te succedano della cose nuove", dice Mara Maionchi.