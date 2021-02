Da Italia's Got Talent ai The Jackal, fino all'apparizione a Stasera tutto è possibile nella puntata del 2 febbraio 2021. Lei è Aurora Leone, nuovo talento comico della scena italiana di cui sentiremo spesso parlare nel prossimo futuro. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla giovane campana.

Gli inizi e la partecipazione a Italia's Got Talent

Aurora Leone proviene da Caserta, dov'è nata il 18 maggio 1999. Studia Lettere Moderne all’università Federico II di Napoli e ha ereditato la passione per la recitazione dal padre, autore di monologhi. Selezionata nel 2016 per il concorso Campania Actor Studio, dove ha partecipato proprio con un testo scritto dal papà, ha iniziato una serie di esibizioni dal Colorado Lab alla “Speranza Fest”. Ha quindi scritto il monologo “Quotidiana mente – una famiglia a pretesto”, che ha portato in scena nel 2018 in tre date finite sold out. In quello stesso anno ha partecipato alle selezioni di Italia's Got Talent, il programma che l'ha fatta conoscere a livello nazionale con la partecipazione all'edizione numero 9 in onda nel 2019 su Sky e Tv8. Aurora si è presentata con alcuni estratti di ‘Quotidiana Mente’ ed è riuscita a conquistare i consensi della giuria e del pubblico, guadagnandosi lo sbarco in finale e la quinta posizione in classifica.

Il sodalizio con The Jackal

Aurora si è quindi esibita ad aprile 2019 a Foligno (PG) con i finalisti di Italia's Got Talent per la raccolta fondi “Andrà tutto bene Pamela” e ha portato in scena “Quotidiana mente – una famiglia a pretesto” nel 2019 a Caserta, Napoli, Roma, Treviglio. Attualmente fa parte del collettivo The Jackal in cui è autrice e attrice di diversi contenuti; tra i progetti che l'hanno vista coinvolta, l’attività The Jackal a Sanremo 2020, Tanto non uscivo lo stesso su RaiPlay, The Jackal Replay su SkyUno.