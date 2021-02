Miriam Landi aka Spottedlandi, stellina di TikTok, ha fatto il suo esordio ufficiale in tv attraverso l'edizione 2021 di Italia's Got Talent? Come è andata? Per dirla alla sua maniera, il canale ufficiale del talent show ha scritto: "A #IGT non diciamo “sei stata brava” ma diciamo: QUATTRO SIIIIIIII!".

L'esibizione di Miriam Landi a Italia's Got Talent

Nell'ormai consolidato repertorio di Miriam Landi c'è la traduzione dall'inglese al napoletano tra quelle parole che meglio possono adattarsi a trovare una controparte nel dialetto di grande impatto, che sia un modo di dire, un'inflessione, una tendenza. L'effetto comico è assicurato quando Miriam Landi cerca di far ripetere le parole in napoletano (che qui trascriveremo non nel modo corretto, ma così come è stato proposto dall'artista) ai giudici Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano:

Are you still talking? – Sput ‘nu poc ‘nderr. Enjoy you life! – Magnatell n’emozione Get off me! – Scinneme ‘a cuollo! Goosebumps – O’ Fridd ‘nguoll Break a leg! – ‘A Marònna t’accumpagna

Chi è Miriam Landi

Miriam Landi è una ragazza napoletana di 20 anni che studia Biologia all'Università Federico II. Ha trovato grande notorietà soprattutto in un pubblico di giovanissimi grazie a questo format che ha riproposto su Italia's Got Talent. A oggi, Miriam Landi conta più di 250mila follower su TikTok più altri 27.4mila su Instagram. In una intervista a Fanpage.it ha dichiarato: "È nato tutto per gioco. Ero sotto esame e avevo bisogno di una distrazione, qualcosa che mi facesse staccare per un attimo il cervello dallo studio. Visto che da qualche tempo facevo già esperimenti su Tik Tok, e che questa idea mi frullava già in testa, ho deciso di provare a fare il primo video. Tik Tok funziona molto a tentativi: hai un'idea e la proponi, ma non sai se andrà bene, se piacerà. Per fortuna, i miei video "In Naples we don't say" sono andati molto bene".