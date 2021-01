A partire dal 27 gennaio torna su Tv8 con le nuove puntate Italia's Got Talent, lo show con Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastianich in onda ogni mercoledì in prima serata, alle 21.30. Le puntate in cui avranno luogo le audizioni saranno sette e, poi, ci sarà un'ultima puntata live dedicata alla finale.

Le audizioni e la finale

Un grande ritorno sul piccolo schermo per la squadra che tanto ha divertito il pubblico italiano e che, anche quest'anno, verrà guidata da Lodovica Comello. I giudici sono pronti a scovare i nuovi talenti dello Stivale, che dovranno guadagnarsi ben tre "sì" perché la loro avventura possa continuare fino alla puntata conclusiva che decreterà il vincitore di questa stagione, e per i più fortunati ad esibirsi basterà anche che i giudici premano il pulsante dorato che mandi il concorrente in questione in finale. Ovviamente, non sempre la performance può andare a buon fine e, quindi, c'è chi dovrà abbandonare la sfida poco dopo aver messo piede sul palco di Cinecittà. A contendersi il titolo finale saranno solo 12 finalisti che nella puntata conclusiva, che sarà completamente live, verranno sottoposti al giudizio del pubblico a casa.

Migliaia di iscritti alle audizioni

Le sette puntate, infatti, sono state registrate a Roma tra settembre e ottobre, in uno studio nuovo nel quale vedremo anche il pubblico, sempre in piena osservanza delle restrizioni previste dall'emergenza sanitaria. Da dietro le quinte, come sempre, ci sarà Lodovica Comello a supportare i talenti prima di ogni esibizione, raccontando aneddoti e introducendo le loro peculiarità. Come ogni anno non mancheranno le sorprese, tra talenti incredibili, omaggi canori e concorrenti di ogni età, dai giovanissimi ai più anziani. Quest'anno si sono iscritte alle audizioni ben 3024 aspiranti talenti, di questi ne sono saliti sul palco 155, per arrivare alla scrematura finale. Tante le sorprese che ci attendono in questo nuovo appuntamento televisivo con l'Italia dei talenti, non mancheranno brio, comicità e quella irrefrenabile simpatia che, da sempre, caratterizza lo show.