L’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi in onda su Canale 5 chiuderà (dopo oltre tre mesi) i battenti stasera, lunedì 7 giugno. In studio, oltre a Ilary Blasi, saranno presenti tutti i naufraghi di questa 15esima edizione e gli opinionisti (Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi). Quest'anno, a differenza delle ultime edizioni, il reality show eleggerà il suo vincitore direttamente in Honduras. A causa delle norme anti Covid salta, quindi, la tradizionale proclamazione in studio.

La finale dell’Isola dei famosi in onda il 7 giugno

La serata finale sarà condotta come di consueto da Ilary Blasy. E a commentare l’ultimo appuntamento stagionale del programma, con la padrona di casa, gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Oltre che tutti i naufraghi della 15esima edizione, eliminati nelle puntate precedenti. I sei naufraghi rimasti in gioco, giunti al limite delle loro forze e dimagriti preoccupantemente, sono pronti a sfidarsi, coordinandosi con Massimiliano Rosolino, nelle ultime prove e nell'ultima serie di televoti flash.

Per la prima volta i finalisti non saranno in studio

Dopo 22 puntate e più di tre mesi dall'inizio dell'Isola dei Famosi 2021, scopriremo chi tra i sei naufraghi finalisti vincerà il reality show di Canale 5. Al termine della finalissima, per la prima volta nella storia del reality con i finalisti sull'Isola, in Honduras (a causa delle norme anti Covid), solo uno tra – Andrea Cerioli, Awed, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser, Matteo Diamante e Valentina Persia – si aggiudicherà il premio finale da 100mila euro (che per metà sarà devoluto in beneficenza).

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione in Honduras

La puntata della finale sarà ricca di sorprese inaspettate e tutte per i sei naufraghi finalisti. Fidanzate e fidanzati, amici e parenti sono pronti a sostenere i loro cari sia dallo studio di Cologno Monzese sia direttamente dall’Honduras. Per la prima volta in assoluto, infatti, alcuni dei concorrenti ritroveranno sull’Isola le persone per loro più care e che non vedono ormai da mesi. Tra queste la showgirl argentina sorella di Belen Cecilia Rodriguez, fidanzata di Ignazio Moser. E la fidanzata di Andrea Cerioli, conosciuta a Uomini e Donne, Arianna Cirrincione. Le due ragazze saranno protagoniste di una sfida prima di poter riabbracciare i loro amati. Lo stesso vale per il fratello dello yotuber Awed, Daniele Paciello, anche lui volato oltreoceano per sostenere il fratello.