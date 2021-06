Siamo all'ultimo televoto prima della finale dell'Isola dei Famosi 2021, in onda lunedì 7 giugno. Già classificatisi tra i sei finalisti, sono in nomination Awed e Matteo Diamante: uno tra loro lascerà definitivamente il gioco a inizio puntata. Sarà lo youtuber, che è in gara dall'inizio, a a prevalere, oppure Diamante, ex concorrente di Uomini e Donne e La pupa e il secchione e viceversa entrato a reality già avanzato? In attesa del verdetto ufficiale, lo abbiamo chiesto ai lettori di Fanpage.it.

Le percentuali del sondaggio

Alla domanda "chi vuoi eliminare tra Awed e Matteo Diamante?", i partecipanti al nostro sondaggio hanno dato un giudizio piuttosto netto. Il 59% ha votato per l'eliminazione di Diamante, mentre solo il 41% chiede che a lasciare per primo l'Isola nella finale sia Awed, nome d'arte di Simone Paciello. Dunque, la maggioranza vuole che quest'ultimo resti in gara e si giochi la vittoria. Per scoprire cosa accadrà non resta che attendere la 22esima e ultima puntata.

Anticipazioni finale Isola dei Famosi 2021

Sono rimasti in gioco Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Awed, Matteo Diamante, Valentina Persia e Beatrice Marchetti. Per la prima volta, la finale dell'Isola si terrà non in Italia ma direttamente con i concorrenti in Honduras. Una scelta obbligata, dal momento che il rientro in Italia costa due settimane di quarantena. Alcuni dei finalisti saranno però raggiunti dai loro cari: sono arrivati all'Isola Cecilia Rodriguez, fidanzata di Moser, Arianna Cirrincione, compagna di Cerioli, e Davide Paciello, fratello di Awed. I naufraghi saranno chiamati alle ultime prove e a una serie di televoti flash che proclamerà il vincitore o la vincitrice. In studio, per l'ultima volta, ci saranno la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.