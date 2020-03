L'emergenza Coronavirus ha ormai cambiato le abitudini degli italiani che cercano come possono di occupare il tempo nel corso di questo isolamento forzato. Ad aiutarli in questa impresa ci pensano anche alcuni canali che forniscono delle valide alternative per intrattenere sia adulti che bambini, come DeaJunior il canale di DeAgostini, al 623 di Sky che ha completamente modificato il proprio palinsesto.

Lezioni di Yoga e Tai Chi per grandi e piccini

Il gruppo DeAgostini ha sempre offerto al proprio pubblico dei canali piuttosto interattivi, dove fosse possibile cimentarsi in esercizi corporei o che affinassero la manualità dei più piccoli, oltre che fornire nuovi spazi di apprendimento. Ed è così che dal 16 marzo DeaJunior si arricchisce di nuove attività, riprogrammando completamente l'assetto dei programmi finora proposti. Si comincia alle 8.15 del mattino con “Yo Yoga!”, il programma condotto dalle maestre Renata Centi e Francesca Senette adatto per adulti e bambini che li avvicina a questa disciplina: dal saluto al sole alle posizioni più semplici da fare in salotto, il programma attraverso le spiegazioni delle due maestre aiuta i ragazzi e gli adulti a casa, che possono concedersi dei momenti di attività fisica riflessione e svago. Per chi si fosse perso l'appuntamento mattutino c'è quello alle 14.10 a partire dal 20 marzo, quando ci saranno anche nuove puntate del programma.

Dal 20 marzo inoltre arriva su DeaJunior il nuovo programma, già disponibile on demand su Sky, “Tai Chi One”,con cui i ragazzi possono avvicinarsi al tai chi condotto da Manuela Blanchard, che torna in tv 22 anni dopo l’ultima puntata di Bim Bum Bam. Il noto volto dello show per bambini condurrà il programma insieme ad un nuovo puppet, Tino, creato da Jim Henson Company, la casa di produzione dei pupazzi dei Muppets e di Sesame Stree.

Dall'arte all'amore per gli animali

Senza perdere nemmeno un minuto si va avanti alle ore 14.20 con “Freestyle Tutta un’altra stanza”, il programma condotto da Giovanni Muciaccia che indica ai ragazzi i segreti per rinnovare ed abbellire le proprie camerette con oggetti di recupero e piccoli lavoretti da fare stando a casa, che sarà proprio Mucciaccia a mostrare insieme alle sue aiutanti. A distanza di 30 minuti ecco che si cambia completamente argomento e si parla di animali con “Missione Cuccioli” alle 14.50, il programma condotto dai dog trainer Simone Dalla Valle e Lorenzo Cioppi che insegna ai ragazzi come prendersi cura del proprio cucciolo. Il programma fornisce tantissimi consigli: dalla preparazione della pappa fino ai giochi da fare insieme al proprio cane passando per come educare il cane a stare in un appartamento.

Le serie animate

Nel tardo pomeriggio è il momento delle grandi serie di animazione con puntate a tema dedicate alle attività da fare insieme in famiglia: da “Masha e Orso” l'iconico cartone russo amato dai bambini italiani ad “Hey Duggee”, la serie prescolare distribuita da BBC Worldwide che racconta le avventure di cinque bambini-animali che nel doposcuola frequentano un gruppo Scout. Per poi concludere con la alla serie “Bing”, nuovo cult dei bambini che ha come protagonista il coniglietto rosa, creato dalla penna dello scrittore inglese Ted Dewan, vive ogni giorno sfide che sembrano più grandi di lui.