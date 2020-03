Mediaset cambia la programmazione abituale per andare incontro alle esigenze delle famiglie bloccate in casa a causa dell’emergenza coronavirus. Un comunicato stampa diramato qualche ora fa rende nota la modifica al palinsesto di Italia1 che si arricchirà di serie tv, film, cartoni animati e documentari adatti a tutta la famiglia.

La programmazione di Italia1 – Mattino

Italia1 ha modificato la sua programmazione diurna. A partire dalle prime ore del giorno e fino alle 8.30 andrà in onda una striscia con i cartoni animati adatti ai più piccoli. Dalle 8.30 esordirà la serie di documentari della BBC “Planet Earth 2 – Meraviglie della natura” con le riprese dei panorami migliori offerti dalla terra trasmessi in qualità cinematografica. Dalle 9.30 riparte The Flash, la serie che racconta le vicende del supereroe più veloce al mondo, che andrà in onda tutte le mattine con tre episodi della nuova stagione.

La programmazione di Italia 1 – Pomeriggio

Per il pomeriggio, Italia1 conferma gli episodi de I Simpson e The Big Bang Theory a partire dalle 14. Dalle ore 16 spazio all’intrattenimento cinematografico con una selezione di film per tutta la famiglia mai andati in onda nella fascia pomeridiana. Tra i film resi disponibili sono previsti “Biancaneve e il cacciatore”, “La Bella e la Bestia”, “Paddington”, “Il gatto con gli stivali”, “Il Piccolo Principe”, “Tarzan”, i film della saga “Shrek” e diversi altri.

Sospesi Le Iene, Verissimo e Domenica Live

Sono diversi i programmi sospesi da Mediaset per lasciare maggiore spazio all’informazione. Oggi 9 marzo è stata diramata una nota stampa attraverso la quale la rete fa sapere di avere sospeso CR4 – La repubblica delle donne, Domenica Live e Verissimo per lasciare maggiore spazio all’informazione e agli approfondimenti. Sospesa, inoltre, la messa in onda de Le Iene dopo la conferma di un caso di positività al coronavirus tra gli affetti ai lavori.