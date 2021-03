Venerdì 12 marzo si è tenuta negli studi Elios una nuova registrazione di Uomini e Donne, segnata da un piccolo infortunio che ha visto coinvolta Gemma Galgani, La Dama, volto simbolo del programma di Maria De Filippi, è infatti caduta dalle scale, nel corso del suo ingresso in studio. Ricordiamo che Gemma è anche protagonista dell'ultima puntata di C'è posta per te in onda sabato 13 marzo.

L'infortunio di Gemma Galgani

Secondo le anticipazioni fornite dal sito vicolodellenews.it, la Galgani è entrata sulle note del brano “Vola Vola l’Ape Maya”, scelto dalla sempre pungente Tina Cipollari, ma gli ultimi gradini della scalinata le hanno giocato un brutto scherzo. La Dama torinese è caduta a terra riportando alcune escoriazioni alle ginocchia, con una piccola perdita di sangue. Nulla di grave, ma per precauzione la Galgani è stata accompagnata dietro le quinte, dov'è stata sottoposta all'opportuna medicazione.

Gemma lasciata da Maurizio

Purtroppo, non è l'unico episodio negativo per la povera Gemma, che dopo essere stata derisa per il volo a terra dall'arcinemica Cipollari è pure stata lasciata definitivamente da Maurizio, che ha deciso di abbandonare Uomini e Donne e interrompere la conoscenza con la Galgani. Il cavaliere ha infatti spiegato di aver trascorso una piacevole serata con lei, ma al contempo ha ammesso di non non provare dei veri sentimenti e un'autentica attrazione nei confronti della 61enne torinese, che così ha visto infrangersi un altro sogno d'amore. I due si sono detti addio con un ultimo ballo sulle note di "Musica leggerissima".

Samantha elimina Roberto

Nel corso della registrazione, inoltre, il tronista Giacomo Czerny è stato protagonista di un'esterna con una ragazza di nome Olga, mentre la tronista Samantha Curcio ha ammesso che con Roberto non c'è dialogo e che aveva già pensato di eliminarlo. Il corteggiatore ha dunque deciso di lasciare il programma.