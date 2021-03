La tronista Samantha Curcio si è presentata a Uomini e Donne come la classica "ragazza normale" ed è apparsa a tutti gli spettatori come un personaggio rivoluzionario per il dating show di Maria De Filippi. Verace e genuina, orgogliosamente curvy, si è presentata con il messaggio “Dimagrire si può, diventare simpatici no”, conscia che il carisma è una dote ben più importante della bellezza fisica, con tanto di frecciatina al veleno contro Angela Nasti. Il pubblico ha salutato il suo ingresso come una ventata di freschezza, dopo anni di troniste influencer/modelle, fisicamente perfette e più interessate alla fama che all'amore. Ebbene, Samantha in realtà non è così lontana dal mondo glam come inizialmente si era creduto: la Curcio, in realtà, ha già avuto un'esperienza in televisione prima di approdare a Uomini e Donne.

Samantha Curcio in Alta infedeltà su Real Time

La bella 30enne di Sapri ha raccontato i lati più "umani" di sé, mettendo in risalto la sua provenienza da una famiglia severa e piena di valori, le difficoltà a confrontarsi con i modelli di bellezza imperanti, le sfortune in amore. Ha però omesso il particolare della sua partecipazione come attrice al programma di Real Time Alta infedeltà – 1000 modi di tradire. Si tratta di un docu-reality andato in onda dal 2015 al 2018 che mostrava diverse storie d'amore sfociate nell'infedeltà, raccontata attraverso ricostruzioni in cui parlavano il traditore, il tradito e l'amante (tutti interpretati da attori).

Samantha interpretò "Barbara, l'amante"

Samantha Curcio, nella settima puntata della quarta stagione dal titolo "La mia migliore nemica", trasmessa il 14 marzo 2017 (visibile qui), interpretò un personaggio di nome Barbara. Chi ha buona memoria, ricorderà che nel medesimo programma apparve anche un altro personaggio di Uomini e Donne (e GF), Desirèe Popper. La scoperta ha fatto il giro del web sollevando malumori in molti spettatori che inizialmente avevano accolto Samantha come una ragazza acqua e sapone lontana dalle velleità televisive. Naturalmente, è probabile che l'esperienza su RealTime semplicemente non sia stata citata per evitare pubblicità a una rete concorrente. Inoltre, il fatto che Samantha abbia lavorato in televisione non pregiudica la veridicità del suo percorso a UeD. In un modo o nell'altro, Samantha, che in studio ha già tirato fuori la sua verve e un carattere fumantino, è destinata a far parlare.