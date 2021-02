Dopo la scelta di Sophie Codegoni, si chiama Samantha la nuova tronista di Uomini e Donne. Una ragazza genuina e che si proclama orgogliosamente "curvy", esponente di una fisicità che si trova poco spazio in televisione. Nel video di presentazione ha manifestato tutto il suo carattere deciso e fumantino, lanciando anche una frecciatina ad Angela Nasti. Andiamo a conoscere meglio il nuovo volto del dating show di Maria De Filippi.

Chi è Samantha

"Io mi sento molto curvy, ma ne sono orgogliosa. Devo essere onesta, non ho la fisicità televisiva. Se accendi la tv vedi Belen, vedi Angela Nasti": così inizia la presentazione di Samantha, 30 anni. Viene da Sapri (provincia di Salerno) ed è cresciuta in "una famiglia del sud, fatta di altri e bassi, di principi e severità e pastasciutta". Da adolescente ha fatto i conti con una fisicità non sempre facile da gestire e con amori sfortunati, ma ha sempre usato la sua simpatia e il suo carattere come elementi a suo favore.

I problemi di peso e gli amori sfortunati

"Mi sono sempre sentita diversa. Fin da bambina non potevo fare la ballerina e neanche fare una corsa in mezzo a un prato, figuriamoci diventare una principessa", racconta Samantha, che a 15 anni pesava 90 chili. Ringrazierà sempre quei chili, che le hanno permesso di sviluppare altre doti "come la capacità di andare oltre ciò che si vede" e il carisma, per compensare i "limiti" fisici. Il primo ragazzo per cui ebbe una cotta la invitò poco carinamente a dimagrire; sono seguite "infatuazioni deludenti" e il cedimento agli standard imposti, con un dimagrimento che la portò ad arrivare a 48 chili. Poi, però, si è detta decisa a non piegarsi a una società che la vuole magra e ha iniziato ad amarsi da sola, contraria all'invidia per le altre donne. Già piena dell'amore della sua famiglia e dei suoi amici, prova a cercare a Uomini e Donne il suo "principe", sperando di non trovare l'ennesimo caso umano e confidando che in studio le venga risparmiato l'imbarazzo della passerella dall'alto.

La stoccata ad Angela Nasti

A conferma del suo carattere schietto, deciso e senza peli sulla lingua, ha svelato cosa pensa di una delle troniste che l'hanno preceduta, da cui si sente diversissima: "Io ho il dente avvelenato [con Uomini e Donne] per Angela Nasti. Le mie amiche hanno scritto al programma per me. Secondo loro, con questo carattere, dovevo partecipare. Passo la selezione, mi fanno fare un video e mi dicono sono interessati a me perché sono una ragazza che lavora e si è fatta da sola. Accendo la tv e vedo come tronista… Angela Nasti. Oggettivamente, una fregna epica, ma la sue esterne erano "Dimmi quanto sono bella, lo so che mi vuoi"". Insomma, Samantha ha tutte la carte in regola per farsi amare dal pubblico del programma (video completo).