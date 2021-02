Nonostante le polemiche e le varie pagine fan che chiedono che sia annullato il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi, questa sera al Grande Fratello Vip dovrebbe esserci l’eliminazione prevista. A poche ore dalla diretta della quarantaduesima puntata, sito e app abbinati al televoto sono tornati a funzionare. Da quasi due giorni i voti da sito e app risultavano essere bloccati a causa di un “problema tecnico” di non meglio precisata natura. Impossibilitati a votare, gli spettatori del reality avevano chiesto a gran voce, soprattutto attraverso i social, che la nomination tra le due concorrenti fosse annullata ma poco meno di un’ora fa è arrivato il colpo di scena: il televoto non è stato annullato, app e sito hanno ripreso a funzionare e consentono di esprimere ancora una preferenza tra le due concorrenti al televoto.

Chi uscirà tra Giulia Salemi e Stefania Orlando?

Resta da capire se il blocco del televoto durato quasi due giorni – durante i quali è stato possibile votare solo attraverso sms – abbia influito in qualche modo sull’esito finale della nomination e se, in considerazione dell’accaduto, la produzione del reality abbia tenuto in considerazione le proteste di quella parte di fan che chiedono di annullare la sessione eliminatoria in corso oppure di allungare il tempo concesso agli spettatori per votare, facendo slittare l’eliminazione a lunedì prossimo. Se così non fosse, questa sera una tra Stefania Orlando e Giulia Salemi dovrà abbandonare la Casa.

Il silenzio del Grande Fratello

Il Grande Fratello non è intervenuto in maniera ufficiale per spiegare quanto accaduto durante la sessione di televoto di questa settimana. Nessuna spiegazione è arrivata da parte della produzione del reality attraverso i canali in genere utilizzati per le comunicazioni ufficiali. È probabile che quanto accaduto nelle scorse ore trovi una spiegazione durante la diretta della puntata in onda oggi venerdì 19 febbraio attraverso il conduttore Alfonso Signorini.