Tra i programmi di stasera mercoledì 16 dicembre c'è la puntata finale de "Il silenzio dell'acqua 2", la miniserie di grande successo con Giorgio Pasotti ed Ambra Angiolini giunta alla puntata conclusiva.

Nell' episodio di stasera, che sarà ricco di colpi di scena, i telespettatori scopriranno, finalmente, chi è l'assassino di Luca e Sara. Mentre Andrea dovrà continuare a difendersi dall'accusa di aver aggredito Elio, a Luisa toccherà il compito di indagare sul presunto gesto di Andrea per comprendere quanto il collega sia in realtà immischiato nella vicenda. Intanto Andrea e Luisa continuano con ostinazione le loro indagini per scoprire la vera identità dell'assassino di Luca e Sara: dall'acqua riemergerà il corpo di Sergio che aprirà nuove ed importanti vie alle indagini.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno i programma culturale "Stanotte con Caravaggio" su Rai Uno, due nuove puntate della serie tv "L'Alligatore" su Rai Due, e i programmi di approfondimento "Chi l'ha visto?" su Rai Tre e "Stasera Italia Speciale" su Rete Quattro.

Tra i film di stasera 16 dicembre 2020 segnaliamo il film fantastico "Fallen" su Italia Uno, il thriller "L'uomo del labirinto" su Sky Cinema Uno e la commedia "Se Dio Vuole" su Rai Movie.

Stasera in TV sulla Rai

Rai Uno

21:25: Ulisse – Il piacere della scoperta: Il Gattopardo, il romanzo della Sicilia (Programma culturale)

Rai Due

21:20: L'Alligatore – "Fine dei giochi" (Serie tv)

Rai Tre

21:20: Chi l'ha visto? (Programma di approfondimento)

Stasera in TV su Mediaset

Rete Quattro

21:20: Stasera Italia – Speciale (Programma di attualità)

Canale 5

21:22: Il silenzio dell'acqua 2 (Miniserie)

Italia Uno

21:20: Fallen (Film fantastico)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Rai Movie

21:10: Se Dio vuole (Film commedia)



22:45: Movie Mag (Rubrica cinematografica)

Rai Premium

21:20: I tulipani dell'amore (Film sentimentale)

22:55: Una coppia modello (Film commedia)

Rai Storia

21:10: La bussola e la clessidra (Documentario)

22:10: Hell Below – Inferno nei mari (Documentario)

La5

21:10: The Royal Saga (Rubrica)

22:45: Diana – Storia di una madre (Documentario)

La7

21:15: Atlantide – 2020, ci mancano solo i marziani (Documentario)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: The Good Wife – "Il gioco della talpa" (Serie tv)

22:20: The Good Wife – "Ancora ricordi" (Serie tv)

TV8

21:30: Tulipani – Amore, onore e una bicicletta (Film commedia)



23:15: Una vacanza molto speciale (Film commedia)

Real Time

21:25: Seconda vita (Docureality)

23:25: Malati di pulito (Docureality)

Cielo

21:15: Dal profondo della Terra (Film d'azione)

23:15: L'ingenua (Film erotico)

Nove

21:25: Accordi & Disaccordi (Talk show)

22:45: Fake – La fabbrica delle notizie (Programma di approfondimento)

Paramount

21:10: Come farsi lasciare in 10 giorni (Film commedia)

23:00: A casa con i suoi (Film commedia)

Iris

21:00: Vicky Cristina Barcelona (Film commedia)

23:08: Alfabeto (Talk show)

Dmax

21:25: Una famiglia fuori dal mondo (Documentario)

23:15: Mostri di questo mondo (Documentario)

Focus

21:15: Previsioni meteo e clima impazzito: una corsa contro il tempo (Documentario)

22:15: La storia tra i ghiacci: il viaggio della nanuq (Documentario)

Top Crime

21:10: Delitto sul lago (Film giallo)

22:50: Law & Order – Unità vittime speciali – "Incendio" (Serie tv)