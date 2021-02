Davide Donadei torna su Instagram dopo mesi di assenza. L’ex tronista ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Chiara Rabbi, la corteggiatrice che più di tutte lo aveva colpito fin dall’inizio. Una scelta sofferta quella di Davide che, seduto al centro dello studio, ha pianto a lungo per Beatrice Buonocore, addolorato dal fatto di non poterle regalare l’epilogo che sognava. Eppure, sceglie di non includerla nel messaggio di ringraziamento pubblicato dopo la scelta.

Le parole di Davide Donadei dopo la scelta

“Qualche mese fa se qualcuno mi avesse detto che oggi avrei postato una foto così non ci avrei creduto.. eppure eccola qui”, scrive Davide posando accanto alla bellissima Chiara, “In molti dicono che la felicità sia solo un attimo da prendere al volo quando passa. Io invece credo che la felicità sia l’insieme di molti attimi che ti fanno battere il cuore più veloce. Oggi sono felice e ho il cuore che va a tremila. Vorrei ringraziarvi tutti, uno ad uno e piano piano lo farò”. E conclude:

In questo percorso ho dato tutto me stesso, ci ho creduto come non ci avevo mai creduto prima nella mia vita e non riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza. Uomini e Donne per aver creduto in me. Io e Chiara vi porteremo nella nostra semplicità di ogni giorno. Oggi sono felice. Troppo. Vi abbraccio tutti.

Chiara Rabbi è la scelta di Davide Donadei

Davide Donadei ha deciso di concludere il suo percorso insieme a Chiara Rabbi, conosciuta nello studio del dating show di Canale5. È arrivato a vivere il giorno della scelta senza avere ancora le idee chiare in merito alla direzione più giusta da prendere, lui stesso lo ha raccontato in studio, spiegando di essere entrato in crisi perfino la mattina della scelta. A determinare la sua indecisione anche i sentimenti di Beatrice Buonocore nei suoi confronti e il dolore legato al fatto di deluderla.