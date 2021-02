Tommaso Zorzi è senza dubbio la star della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La sua verve, il suo sarcasmo e anche la sua predisposizione alle telecamere lo hanno reso il protagonista perfetto di un piccolo spazio di pieno divertimento a cui, ormai, i gieffini si dedicano da un paio di settimane. Stiamo parlando del Late Show che, per l'appunto, come indica anche il nome, viene fatto in tarda serata e ha come protagonisti i concorrenti del reality. L'influencer, però, è riuscito in un'impresa davvero impossibile, far rientrare per una sera una ex gieffina per sottoporla ad un incredibile faccia a faccia: stiamo parlando di Selvaggia Roma.

Dove vedere il Late Show del Grande Fratello Vip

Il talento dell'influencer milanese non poteva essere sfruttato in maniera migliore e, infatti, Zorzi non si tira indietro nel condurre con atteggiamento sfrontato, sferrando domande pungenti il suo Late Show. Per gli appassionati del GF che non hanno intenzione di perdere nemmeno un secondo di questo appuntamento che, ormai da due settimane, si realizza ogni mercoledì sera, hanno a disposizione più opzioni per godersi l'intervista. Possono, infatti, sintonizzarsi per le 23.00 su Mediaset Extra che corrisponde al canale numero 55, oppure seguire la diretta in streaming, collegandosi al sito del grande fratello (www.grandefratello.mediaset.it) dove troveranno una sezione appositamente dedicata allo show di Zorzi che dura all'incirca un'ora e mezza.

L'ospite speciale dello show è Selvaggia Roma

Ospite speciale di questo appuntamento settimanale è Selvaggia Roma. La ex gieffina, infatti, è stata voluta a grande richiesta da Zorzi che è riuscito ad ottenere dagli autori questa concessione più unica che rara, per cui una volta varcata la porta rossa non avrà più scampo e dovrà rispondere ad ogni domanda che le verrà rivolta. Quando era una delle concorrenti, Selvaggia è stata spesse volte oggetto delle imitazioni dell'influencer che con fare parodico ripercorreva la sua carriera nel mondo della tv. Questa parodia aveva scatenato l'ilarità di tutti i concorrenti che non potevano farne a meno per la felicità di Zorzi che era pronto sempre ad immedesimarsi in qualche sketch, con il suo "Adoro potente" diventato un vero e proprio tormentone. Non mancherà anche un momento dedicato al fratello di Dayane Mello, come ha annunciato anche il gieffino che, in quanto presentatore, ha pensato fosse giusto dedicare un pensiero al giovane Lucas tragicamente scomparso.