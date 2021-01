Juliano, fratello di Dayane Mello, prende in giro Giuliano Condorelli, fidanzato di Rosalinda Cannavò. Consapevole dell’attenzione nata sui social, in Italia e in Brasile, per la coppia di amiche formata da Dayane e Rosalinda, l’uomo ha lanciato una frecciatina al compagno dell’attrice. Sotto un post che riproponeva una frase pronunciata da Giuliano durante l’incontro con Rosalinda fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip (“Ti ho aspettato tutta la vita, secondo te ti lascio scappare?”, aveva detto Giuliano), il fratello di Dayane ha scritto: “Rosalinda sarà mia cognata”.

I dubbi di Rosalinda Cannavò

Al di là del giudizio divertito del fratello di Dayane, Rosalinda e Giuliano stanno vivendo un momento particolarmente complicato. Rosalinda ha più volte manifestato i suoi dubbi a proposito della relazione che vive da 10 anni fuori dalla Casa. Teme che Giuliano non sia l’uomo giusto per lei, che non abbia intenzione di far progredire il loro rapporto. Per dimostrarle che si sbaglia, il compagno le ha simbolicamente regalato le chiavi di casa sua ma il gesto non ha convinto pienamente la Cannavò che ha chiesto tempo.

Il silenzio di Giuliano Condorelli

Giuliano si è tenuto accuratamente lontano dai pettegolezzi che hanno costellato la partecipazione di Rosalinda al Grande Fratello Vip. È intervenuto pubblicamente solo all’inizio, per difenderla dopo le accuse a proposito delle bugie raccontate sulle sue precedenti storie d’amore e per l’outing nei confronti di Massimiliano Morra, in seguito al quale Rosalinda ha fatto marcia indietro, dicendosi estremamente pentita. Assente sui social, Giuliano ha preferito comunicare, quando possibile, esclusivamente con la sua compagna in attesa che Rosalinda esca dalla Casa e raccolga le idee, fino a decidere che fare della loro storia d’amore.