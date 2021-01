La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 18 gennaio ha visto andare in onda una sorpresa per Dayane Mello. Ricordiamo che nella scorsa puntata, la concorrente ha ricevuto un video da parte della madre che ha voluto precisare: "Io non sono mai stata una prostituta". Durante la settimana, la modella ci ha riflettuto: "Lei non c'era mai, alla fine questo conta. La mia famiglia mi ha detto quello, se fosse non c'è problema, se non è così, va bene lo stesso. Voglio lasciare tutto questo sentimento brutto da parte. Non metto in dubbio il suo amore, lo so che mi ama tantissimo".

Dayane Mello vuole dare una possibilità alla madre

In diretta, Alfonso Signorini ha chiesto alla modella quale sia il suo pensiero sulla madre. Dayane ha spiegato: "Questo discorso mi fa soffrire tanto. È difficile provare un sentimento. Quando dice che mi ama mi ferisce il cuore, perché in questo momento non la amo ma voglio lavorarci su questo rapporto. Lei è dall'altra parte del mondo, ma di una cosa sono sicura: so quanto ha sofferto, se posso darle un po' di gioia lo farò. Oggi sono mamma e so quanto è importante l'amore".

L'incontro tra Dayane Mello e il fratello Juliano

Alfonso Signorini, allora, ha svelato la sorpresa. In collegamento, è intervenuto il fratello di Dayane Mello, Juliano, che ha difeso la concorrente del Grande Fratello Vip. Il giovane si è sciolto in lacrime e la sorella lo ha rassicurato: "Tu sai quanto ti amo, sai cosa sei per me. Non ti ho mai abbandonato e ci sono sempre stata. Lo ringrazio, mi è mancato così tanto. Lo amo". Juliano ha preso la parola:

"Vorrei dire che tutto quello che ha detto mia sorella non è stata una bugia, non ha mai mentito. Ha esattamente detto quello che abbiamo passato nella nostra infanzia. Non vogliamo giudicare nostra madre, né fare male a nessuno, solo dire quello che abbiamo passato nella nostra vita. Oggi stiamo bene, riceviamo affetto, siamo fortunati. La vita che abbiamo oggi è tutto ciò che possiamo meritare. È importante essere qui e dire che ti voglio bene, che non devi provare niente a nessuno, che tutto ciò che hai detto è vero. Come hai detto, cercheremo di riavvicinarci alla nostra madre biologica, anche se non abbiamo avuto l'amore di una madre. Potete stare tranquilli, Dayane non ha detto niente di più che la verità".

Dayane Mello ha concluso: "Vogliamo tutelare nostra madre, quello che è o non è, non è importante. Lei mi ha messa al mondo". Juliano, infine, ha promesso che accompagnerà Dayane dalla madre.