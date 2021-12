Carlo Cuozzo pubblica audio di Delia: “Lascio Alex al GFVip e torno da te”, la foto nel suo letto Dopo l’uscita di Alex Belli dal Grande Fratello Vip, il flirt di Delia, Carlo Cuozzo, ha pubblicato nelle sue IG story degli audio della modella ed una foto a letto con lei.

A cura di Ilaria Costabile

La storia tra Alex Belli e Delia Duran continua ad essere piuttosto tormentata, dopo che la modella venezuelana è entrata nella casa del Grande Fratello Vip con l'intenzione di lasciare l'attore, ma lui contrariato dalla decisione è riuscito a farsi squalificare per avvicinarsi infrangendo le norme anti-Covid. Intanto ad assistere a questo riavvicinamento in diretta tv c'era Carlo Cuozzo, il ragazzo con cui Delia è stata beccata intenta a scambiarsi baci appassionati. Il giovane imprenditore ha pubblicato un video in cui si sente una conversazione tra lui e la modella, nella quale lei dichiara di essere decisa a lasciare suo marito.

La reazione di Carlo Cuozzo

Carlo Cuozzo dopo il confronto in diretta tv tra Alex Belli e Delia Duran ha rotto il silenzio tra le sue Instagram story con audio privati e una foto di Delia Duran a letto. "È stata mia e sarà mia", questa la frase che scrive, a cui aggiunge: "Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba. Ne parliamo domani Alex". L'imprenditore campano ha inoltre pubblicato una IG story con l'emoji della mano con le corna.

L'audio privato di Delia: "Lo lascio e torno da te"

Il 24enne napoletano ha pubblicato un video nel quale si sente chiaramente la voce della modella che, durante una telefonata, dice:

Lo lascio in diretta, dico che con Carlo era tutto vero, così continuo la relazione con Carlo. E lui Bye Bye bitc*. Entro nella Casa e lo lascio in diretta, mi sono stufata. Dico tutta la verità

Come testo sulle IG story pubblicate, Carlo Cuozzo ha poi aggiunto: "Vi dimostrerò come tornerà da me", poi sfida Alex Belli: "Io non gioco, è stata mia e sarà mia".

Secondo quanto riportato sul sito veryinutilpeople, però, l'ex fidanzata di Cuozzo avrebbe dichiarato che in realtà la loro storia si era conclusa proprio perché il ragazzo avrebbe avuto modo di avere un po' di visibilità inscenando finti gossip con personaggi famosi.

L'incontro di Alex Belli e Delia Duran al GF Vip

Fatto sta che, al momento, Alex Belli e Delia Duran sono usciti dalla casa del Grande Fratello insieme, dopo che la modella ha espresso il suo dissenso nei confronti di una situazione degenerata nell'arco di pochi mesi: "Nessuno ti aveva abbandonato, che non eri da solo. Mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi. Una mancanza di rispetto. Purtroppo era una trappola e ci sei cascato in pieno" ha dichiarato decisa a chiudere il loro rapporto. Ma l'attore non ha potuto resistere alla tentazione di riaverla a sé, per cui violando le norme anti-Covid, si è gettato tra le sue braccia, arrivando così ad essere squalificato dal programma e chiudendo, definitivamente, la sua storia "artistica" con Soleil Sorge.