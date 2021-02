Le ultime settimane prima della finale del Grande Fratello Vip, si stanno rivelando particolarmente ardue per alcuni concorrenti. Nelle ultime ore, Andrea Zelletta è scoppiato a piangere, mentre si trovava in giardino. Tommaso Zorzi, non appena si è reso conto della tristezza che stava abbattendo il gieffino, si è precipitato da lui e ha provato a strappargli un sorriso.

Andrea Zelletta in lacrime

Andrea Zelletta è scoppiato a piangere. Tommaso Zorzi lo ha subito raggiunto per sostenerlo: "Andrea non fare queste scene, vieni qua". E lo ha abbracciato forte per fargli sentire la sua vicinanza. La regia ha fatto partire la canzone Apologize di One Republic e Tommaso Zorzi non ha potuto fare a meno di ironizzare su come fosse il brano meno indicato in quel momento: "Certo che queste canzoni non è che ti diano quella mano per dire ‘Adesso mi tiro su'". L'ex tronista di Uomini e Donne gli ha dato ragione

Tommaso Zorzi consola Andrea Zelletta

Andrea Zelletta, per provare a cambiare umore e a tirarsi su di morale, ha ripetuto a se stesso che ormai manca poco alla fine del reality. La finale del Grande Fratello Vip si terrà lunedì 1 marzo. Tommaso Zorzi ha tentato di distrarlo, fantasticando con lui su ciò che faranno una volta usciti dalla casa: "Chissà la sera in cui usciremo che casino che faremo". Stefania Orlando, poi, si è resa conto che Andrea Zelletto se ne stava in disparte con Tommaso Zorzi e Samantha De Grenet e si è avvicinata per capire cosa stesse succedendo. Vedendolo in lacrime, si è premurata subito di consolarlo: "Amore con questo faccino oggi. È nostalgia d'amore? Pensi a Natalia che è a casa?" e Zelletta ha annuito. A riuscire a strappare un sorriso ad Andrea, però, è stato Tommaso Zorzi che ha chiesto a una regia evidentemente in vena di canzoni che mettono malinconia: "Ci mettete ‘Nostalgia canaglia' di Al Bano e Romina".

