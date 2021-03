L'attesa è finita. Lunedì 8 marzo va in onda su Rai1 Il metodo Catalanotti, nuovo capitolo che vede protagonista Il commissario Montalbano. La trama è tratta dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri edito da Sellerio Editore. La regia è di Alberto Sironi e Luca Zingaretti. La puntata, che rappresenta la quindicesima stagione, è prodotta da Palomar con la partecipazione di Rai Fiction. Il metodo Catalanotti è ambientato tra Ragusa e Agrigento. Nel cast, Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Greta Scarano e Sonia Bergamasco.

Il cast: attori e personaggi

Luca Zingaretti interpreta Salvo Montalbano; Cesare Bocci interpreta Mimì Augello; Peppino Mazzotta interpreta Fazio; Antonia Truppo interpreta Maria Del Castello; Angelo Russo interpreta Catarella; Carlo Cartier interpreta Carmelo Catalanotti; Marina Rocco interpreta Eleonora Ortolani; Monica Dugo interpreta Anita Pastore; Aglaia Mora interpreta la Dott.ssa Barresi; Maurizio Bologna interpreta Antonio Scimè; Giampiero Cicciò interpreta Rosario Lo Savio; Gaetano Aronica interpreta Ernesto Lopez; Greta Scarano interpreta Antonia; Sonia Bergamasco interpreta Livia.

La trama de Il metodo Catalanotti

L'episodio Il metodo Catalanotti è tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri e narra l'omicidio di Carmelo Catalanotti. Nella sua morte, avvenuta con una pugnalata al petto, c'è qualcosa di strano che si evince sin dalla scena del crimine. La salma sembra, infatti, stranamente composta. Salvo Montalbano dà subito il via alle indagini e scopre che l'uomo era uno strozzino, con la passione per il teatro. Aveva fondato la compagnia di attori amatoriali Trinacriarte. I suoi soci sono tutti un po' eccentrici e completamente assorbiti dalla passione per il teatro. Catalanotti era una sorta di guru per loro ed era in grado di essere anche molto crudele. Le cose si complicheranno quando Mimì Augello, in fuga dal marito di una delle sue amanti, si imbatterà in un altro cadavere.

Dove vedere Il metodo Catalanotti in streaming

L'episodio Il metodo Catalano, che da solo rappresenta la quindicesima stagione de Il commissario Montalbano, andrà in onda in prima serata su Rai1. Più precisamente, sarà possibile seguire l'attesissima puntata alle ore 21:25. Per chi non avesse la possibilità di guardarlo in tv, nessun problema. Basterà collegarsi al sito RaiPlay.it per guardare Il metodo Catalanotti in diretta streaming.