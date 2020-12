Tra i programmi di stasera martedì 15 dicembre c'è "Il Collegio" su Rai Due. Stasera andrà in onda l'ottava puntata del programma che vede 21 ragazzi catapultati nel 1992 ed impegnati a rapportarsi con regole e modi di vivere lontani da loro.

Il reality si svolge all'interno del collegio "Regina Margherita" di Anagni; i professori sottopongono ogni giorno gli studenti a interrogazioni e compiti in classe, per testare la loro preparazione e per valutare il grado di apprendimento sulle lezioni svolte. A rendere tutto più difficile, rigide regole da seguire e la mancanza di casa.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno la serie tv "Il commissario Montalbano" su Rai Uno, il programma di approfondimento"#cartabianca" su Rai Tre e il programma di inchiesta "Le Iene Show" su Italia Uno.

Tra i film di stasera 15 dicembre 2020 segnaliamo la commedia sentimentale "L'amore non va in vacanza" su Rete Quattro, il film fantastico "Aquaman" su Canale 5 e il film commedia "Il professore Cenerentolo" su Rai Movie.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Il commissario Montalbano (Serie tv)

23:35: Porta a porta (Talk show)

01:05: Rai News 24 (Programma di informazione)

01:36: Che tempo fa (Programma di informazione)

Rai Due

21:20: Il Collegio 5 (Reality)

23:30: Voice Anatomy (Programma musicale)

01:00: Protestantesimo (Documentario)

01:30: NCIS New Orleans (Serie tv)

Rai Tre

21:20: #cartabianca (Programma di approfondimento)

00:00: TG3 Linea Notte (Programma di informazione)

01:00: Meteo 3 (Programma di informazione)

01:05: Save the date (Rubrica)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: L'amore non va in vacanza (Film romantico)

00:08: Apocalypse Now (Film fantastico)

03:00: TG4 – Ultima ora (Programma di informazione)

03:22: Una notte che piove (Film commedia)

Canale 5

21:21: Aquaman (Film fantastico)



00:02: Tg5 (Programma di informazione)

00:36: Meteo.it (Programma di informazione)

00:37: Striscia la notizia (Programma di intrattenimento)

Italia Uno

21:20: Le Iene Show (Programma di inchiesta)

01:05: Amici (Talent show)

01:35: Amici (Talent show)

02:05: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

21:15: Attacco al potere (Film d'azione)

23:20: Attacco al potere 2 (Film d'azione)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Il professor Cenerentolo (Film commedia)



22:50: Scialla. Stai sereno (Film commedia)

Rai Premium

21:20: Sognando Manhattan (Film commedia)

22:55: Passeggero notturno (Film drammatico)

Rai Storia

21:10: Storie della tv (Documentario)

23:10: Speciali storie (Documentario)

La5

21:10: Grande Fratello Vip (Reality Show)

01:16: Grande Fratello Vip (Reality Show)

La7

21:15: DiMartedì (Programma di approfondimento)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: Drop Dead Diva (Serie tv)

22:20: Drop Dead Diva (Serie tv)

TV8

21:30: Natale fuori città (Film commedia)



23:15: Un Natale per ricominciare (Film commedia)

Real Time

21:20: Matrimonio a prima vista (Docureality)

23:10: Matrimonio a prima vista (Docureality)

Cielo

21:15: Il giro del mondo in 80 giorni (Film per ragazzi)

23:15: Curiosa (Film erotico)

Nove

21:25: Revenant (Film storico)

00:15: Hitman (Film d'azione)

Paramount

21:10: Zathura – Un'avventura spaziale (Film per ragazzi)

23:00: Ember (Film thriller)

Iris

21:14: É una sporca faccenda, tenente Parker! (Film d'azione)

23:31: Sentieri selvaggi (Film d'avventura)

Dmax

21:25: Nudi e crudi (Docureality)

23:20: WWE Smackdown (Sport)

Focus

21:15: Cesare e Nerone: tra storia e leggenda (Documentario)

23:55: Le lezioni di Leonardo (Documentario)

Top Crime

21:10: Forever (Serie tv)

22:00: Forever (Serie tv)