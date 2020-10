È tutto pronto per la quinta edizione edizione de Il Collegio. Il docu-reality partirà martedì 27 ottobre su Rai2, con una nuova location del “Regina Margherita” di Anagni e un nuovo gruppo di alunni, catapultati nel 1992, anno significativo per la storia d'Italia, segnato dallo scandalo Tangentopoli e dagli omicidi di mafia dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, tema che verrà certamente affrontato in una delle lezioni. Si tratta di 21 ragazzi, uno in più rispetto alla scorsa edizione, che hanno preso parte alle registrazioni estive de Il Collegio 5, realizzato nonostante il Covid a fronte dell'enorme successo di ascolti ottenuto dal programma, in particolare con le ultime due edizioni.

Chi sono gli alunni de Il Collegio 5

I ragazzi che varcheranno i cancelli del nuovo collegio sono ventuno adolescenti, tutti compresi tra i 14 e 17 anni, provenienti da ogni parte d'Italia, che affronteranno la nuova dimensione storica nella quale si caleranno, dando vita alle tipiche dinamiche e situazioni cui il programma ci ha abituati (qui l'autore Paolo Dago, spiega come funziona Il Collegio). Questi i nomi dei 21 alunni, tra cui si può notare la presenza di Rahul e Usha Teoli, caso di omonimia o chiaramente parenti:

Alessandro Andreini, 16 anni da San Giovanni Marignano (Rimini)

Linda Bertollo, 14 anni di Ivrea

Sofia Cero, 15 anni di Pesaro

Maria Teresa Cristini, 14 anni di Sant'Olcese (Genova)

Marco Crivellini, 16 anni di Roma

Bonard Dago, 17 anni di Zero Branco (Treviso)

Andrea Di Piero, 16 anni di Fiuggi (Frosinone)

Giordano Francati, 17 anni di Roma

Mishel Gashi, 15 anni di Calolziocorte (Lecce)

Ylenia Grambone, 16 anni di Vallo della Lucania (Salerno)

Alessandro Guida, 15 anni di Civitavecchia (Roma)

Luca Lapolla, 15 anni di Prato

Giulia Matera, 15 anni di Salerno

Rebecca Mongelli, 15 anni di Sesto Fiorentino (Firenze)

Aurora Morabito, 17 anni di Savona

Giulia Maria Scarano, 14 anni di Manfredonia (Foggia)

Luna Scognamiglio, 17 anni di Vietri sul Mare (Salerno)

Rahul Teoli, 15 anni di Piombino (Livorno)

Usha Teoli, 17 anni di Piombino (Livorno)

Luca Zigliana, 15 anni di Zanico (Bergamo)

I professori de Il Collegio 5

Grande interesse anche per i nomi dei docenti della quinta edizione de Il Collegio. La produzione non ha ancora fornito la lista di nomi, ma è certa la conferma della partecipazione di Andrea Maggi, professore di italiano e educazione civica, della prof. di matematica Maria Rosaria Petolicchio e del preside Paolo Bosisio. Nelle prossime settimane verrà certamente resa nota la lista completa dei docenti.