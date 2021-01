Il Cantante mascherato 2021 parte lento con 3.615.000 spettatori pari al 16.2% di share mentre Alfonso Signorini, arrivato ormai al quinto mese di messa in onda, ha portato il Grande Fratello Vip fino a dopo l'una di notte alla chiusura con 3.232.000 spettatori pari al 18.2% di share. Un reality che si sta rivelando essere una certezza per Canale5 e senza dubbio un avversario più temibile per Milly Carlucci, che lo scorso anno aveva esordito con numeri nettamente diversi e in questa edizione è stata già messa a dura prova con la positività improvvisa di un ballerino, che a poche ore dalla diretta ha costretto l'intero staff a un piano b d'emergenza, e il ritiro della maschera del baby alieno, nel quale i Ricchi e Poveri hanno fatto fatica a respirare.

Il Cantante vs GF Vip, com'è andata l'anno scorso

Gli ascolti dell'esordio de Il cantante mascherato 2020 gli restituirono un appeal diverso. Furono 4.437.000 spettatori pari al 20.85% di share mentre il Grande Fratello Vip, arrivato alla sua seconda puntata in questo periodo, raccolse davanti lo schermo solo 2.922.000 spettatori pari al 16.76% di share. La curiosità più morbosa nei confronti di un programma nuovo come Il cantante mascherato e lo scetticismo riservato ai reality show, consentirono alla Carlucci di avere la meglio lo scorso anno. In questa edizione forse dovrà scontrarsi con una trasmissione più solida, che ha ormai sedimentato nei palinsesti settimanali e garantito una dose di puro gossip alla generalista mediaset che, nel bene e nel male, è molto commentata sui social e di conseguenza seguita da uno zoccolo duro del piccolo schermo.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2 Quando le mani si sfiorano ha totalizzato 1.753.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha chiuso con 1.104.000 spettatori per uno share del 5.3%. Su Rai3 Titolo V ha ottenuto l'attenzione di 540.000 spettatori pari ad uno share del 2.3%. Su Rete4 Quarto Grado si è tenuto nei suoi 1.205.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Propaganda Live ha brillato come sempre con 1.229.000 spettatori per uno share del 6.2%. Su TV8 Creed – Nato per combattere ha totalizzato 398.000 spettatori per l'1,7% e infine sul Nove I migliori Fratelli di Crozza ha contato sugli aficionados: 568.000 spettatori per il 2.2% di share.