Il Brasile torna a votare per il Grande Fratello Vip italiano: l’obiettivo è salvare Soleil Sorge Il Brasile torna a votare per il Grande Fratello Vip italiano. Dopo i casi di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello lo scorso anno, i fan della modella brasiliana tornano a infrangere il regolamento del reality show italiano. L’obiettivo, questa volta, è salvare Soleil Sorge finita al televoto. A votare per lei proprio i fan di Dayane.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Brasile torna a infrangere il regolamento del Grande Fratello Vip italiano votando dall’estero, attraverso delle vpn, per condizionare l’esito di un televoto. Lo dimostrano i tweet comparsi da qualche ora in rete. Decine di account brasiliani, apparentemente fan di Dayane Mello – che sta facendo un reality in Brasile, La Fazenda – hanno lanciato inviti affinché gli utenti che supportano la modella votino per salvare Soleil Sorge, amica di Dayane finita al televoto.

Perché i voti dall’estero infrangono il regolamento

Da regolamento, i voti validi ai fini del televoto del Grande Fratello Vip possono essere espressi solo su suolo italiano. Per poter aggirare i controlli posti in essere sul sito ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini, chi intende votare dall’estero può utilizzare una vpn, una rete privata e non geolocalizzabile. Una pratica espressamente vietata e che già lo scorso anno era stata duramente condannata dagli spettatori italiani, preoccupati che i voti in massa dall’estero influenzassero il corso del gioco.

I fan brasiliani di Dayane Mello si accordano per salvare Soleil Sorge

Il precedente con Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Ci sono stati due precedenti eclatanti in questo senso lo scorso anno. La prima concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip a beneficiare dei voti in massa arrivati dall’estero fu Rosalinda Cannavò. La portata del fenomeno spinse perfino il Codacons ad avanzare richieste all'AgCom. Un’altra concorrente dello scorso anno che ha beneficiato dei voti arrivati in particolare dai fan brasiliani è stata Dayane Mello. La modella è riuscita a risultare prima al televoto per settimane, un risultato consentito dai voti arrivati dai fan dislocati in ogni parte del mondo. Quest’anno la storia rischia di ripetersi con Soleil Sorge. A votare per lei attraverso delle vpn sarebbero proprio le fan di Dayane. Tra le due donne, infatti, esiste un’amicizia di lunga data. Proprio questo legame sta spingendo le fan della brasiliana a votare per salvare Soleil.